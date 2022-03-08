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العراق يبحث مع "شيفرون" الأمريكية تطوير حقل الناصرية النفطي
العراق يبحث مع "شيفرون" الأمريكية تطوير حقل الناصرية النفطي
بحث وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، مع شركة "شيفرون" الأمريكية تطوير حقل الناصرية النفطي غربي البلاد. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:10+0000
2022-03-08T12:10+0000
اقتصاد
بيع النفط
العراق
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وجاء في بيان لوزارة النفط العراقية، بأن الوزير عبد الجبار، أكد أن "اللقاء مع شيفرون جاء للوقوف على إجراءات الشركة والخطوات المتقدمة الخاصة باتفاقها مع شركة نفط ذي قار، بشأن تطوير حقل الناصرية النفطي وتشييد البنى التحتية لإنتاج النفط والغاز".وأشار إلى أن "المشروع سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي للمحافظة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الوطني للعراق".كما بحث وزير النفط العراقي مع شركة "توتال" الفرنسية، التعجيل بتنفيذ اتفاق مشاريع استثمار الغاز والطاقة الشمسية، مشددا على أهمية تكثيف الجهود الفنية المشتركة لاستكمال الأعمال الهندسية والتصاميم المطلوبة خلال المرحلة الحالية من اجل تحديد نقطة انطلاق خطط تنفيذ المشاريع، التي تم الاتفاق على تنفيذها مع الشركة.وأضاف البيان أن المباحثات جاءت ذلك خلال لقاء عبد الجبار بالإدارة العليا لشركة "شيفرون"، على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة "CERAWEEK 2022" الذي تنظمه شركة المعلومات والرؤى "HIS Markit" في تكساس الأمريكية.كانت الحكومة العراقية، خولت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة، صلاحية التفاوض المباشر مع شركة "شيفرون" لتطوير 4 رقع استكشافية في محافظة ذي قار، بهدف إنتاج 600 ألف برميل يوميا من النفط في غضون 7 سنوات.هذا ويعتبر "الناصرية" أحد الحقول النفطية في محافظة ذي قار، والذي اكتشف في عام 1973 وبدأ عمله التجريبي في يونيو/ حزيران 2009، بطاقة 10 آلاف برميل يوميا، وفي 2018 بلغ إنتاجه 90 ألف برميل يوميا.
العراق
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اقتصاد, بيع النفط, العراق

العراق يبحث مع "شيفرون" الأمريكية تطوير حقل الناصرية النفطي

12:10 GMT 08.03.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjaniحقل نفطي في إحدى مدن العراق
حقل نفطي في إحدى مدن العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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بحث وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، مع شركة "شيفرون" الأمريكية تطوير حقل الناصرية النفطي غربي البلاد.
وجاء في بيان لوزارة النفط العراقية، بأن الوزير عبد الجبار، أكد أن "اللقاء مع شيفرون جاء للوقوف على إجراءات الشركة والخطوات المتقدمة الخاصة باتفاقها مع شركة نفط ذي قار، بشأن تطوير حقل الناصرية النفطي وتشييد البنى التحتية لإنتاج النفط والغاز".
وأشار إلى أن "المشروع سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي للمحافظة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الوطني للعراق".
كما بحث وزير النفط العراقي مع شركة "توتال" الفرنسية، التعجيل بتنفيذ اتفاق مشاريع استثمار الغاز والطاقة الشمسية، مشددا على أهمية تكثيف الجهود الفنية المشتركة لاستكمال الأعمال الهندسية والتصاميم المطلوبة خلال المرحلة الحالية من اجل تحديد نقطة انطلاق خطط تنفيذ المشاريع، التي تم الاتفاق على تنفيذها مع الشركة.
وأضاف البيان أن المباحثات جاءت ذلك خلال لقاء عبد الجبار بالإدارة العليا لشركة "شيفرون"، على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة "CERAWEEK 2022" الذي تنظمه شركة المعلومات والرؤى "HIS Markit" في تكساس الأمريكية.
كانت الحكومة العراقية، خولت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة، صلاحية التفاوض المباشر مع شركة "شيفرون" لتطوير 4 رقع استكشافية في محافظة ذي قار، بهدف إنتاج 600 ألف برميل يوميا من النفط في غضون 7 سنوات.
هذا ويعتبر "الناصرية" أحد الحقول النفطية في محافظة ذي قار، والذي اكتشف في عام 1973 وبدأ عمله التجريبي في يونيو/ حزيران 2009، بطاقة 10 آلاف برميل يوميا، وفي 2018 بلغ إنتاجه 90 ألف برميل يوميا.
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