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العراق يقر منحة غلاء المعيشة لأربع فئات بقيمة 100 ألف دينار
العراق يقر منحة غلاء المعيشة لأربع فئات بقيمة 100 ألف دينار
أقر مجلس الوزراء العراقي، منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لأربع فئات، لمواجهة غلاء المعيشة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T14:42+0000
2022-03-08T14:42+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.وقال البيان إن المجلس "صوت على إقرار منحة حكومية بقيمة (100) ألف دينار غلاء معيشة للمتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل".وأوضح بيان الحكومة العراقية أن صرف المنحة سيتم وفق تعليمات يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.وكان مجلس الوزراء العراقي قد عقد يوم الأحد، اجتماعا طارئا خصص لمناقشة الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق.ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها.وأعلنت وزارة التجارة الاتحادية، الأحد، عن تشكيل خلية أزمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدة وجود حراك لاتخاذ إجراءات تحقّق الأمن الغذائي.
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أخبار العراق اليوم

العراق يقر منحة غلاء المعيشة لأربع فئات بقيمة 100 ألف دينار

14:42 GMT 08.03.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
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أقر مجلس الوزراء العراقي، منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لأربع فئات، لمواجهة غلاء المعيشة.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.
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وقال البيان إن المجلس "صوت على إقرار منحة حكومية بقيمة (100) ألف دينار غلاء معيشة للمتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل".
وأوضح بيان الحكومة العراقية أن صرف المنحة سيتم وفق تعليمات يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد عقد يوم الأحد، اجتماعا طارئا خصص لمناقشة الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق.
ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها.
وأعلنت وزارة التجارة الاتحادية، الأحد، عن تشكيل خلية أزمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدة وجود حراك لاتخاذ إجراءات تحقّق الأمن الغذائي.
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