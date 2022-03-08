https://arabic.sputniknews.com/20220308/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-بينيت--1059634218.html
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزارء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمبادرة من الأخير. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:14+0000
2022-03-08T16:14+0000
2022-03-08T16:27+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأفاد الكرملينن في بيان: "بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت. تمت مناقشة مختلف جوانب الوضع فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس".وأضاف البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تبادل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تقييماته للجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي موسكو وكييف "شارك فلاديمير بوتين تقييماته للجولة الثالثة من المحادثات بين الوفد الروسي وممثلي السلطات الأوكرانية، التي عُقدت في بيلاروس في 7 مارس/آذار. واتفق الرئيس الروسي ورئيس وزراء إسرائيل على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت
16:14 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 16:27 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزارء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمبادرة من الأخير.
وأفاد الكرملينن في بيان: "بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت. تمت مناقشة مختلف جوانب الوضع فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس".
وأضاف البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تبادل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تقييماته للجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي موسكو وكييف "شارك فلاديمير بوتين تقييماته للجولة الثالثة من المحادثات بين الوفد الروسي وممثلي السلطات الأوكرانية، التي عُقدت في بيلاروس في 7 مارس/آذار. واتفق الرئيس الروسي ورئيس وزراء إسرائيل على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة".