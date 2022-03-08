https://arabic.sputniknews.com/20220308/الكويت-هوية-مزورة-تتسبب-في-ترحيل-أكثر-من-40-وافدا-1059643116.html
الكويت... هوية مزورة تتسبب في ترحيل أكثر من 40 وافدا
الكويت... هوية مزورة تتسبب في ترحيل أكثر من 40 وافدا
تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت من كشف عملية تزوير هويات، يقوم بها وافد أسيوي لصالح عشرات الوافدين، الذين تم التوصل إلى 40 منهم. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T20:15+0000
2022-03-08T20:15+0000
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العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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ذكرت ذلك صحيفة "الأنباء" الكويتية في خبر عن الواقعة، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر أمني، أشار إلى أن المباحث الجنائية بصدد استدعاء نحو 40 وافدا بسبب ضبط هويات مزورة خاصة بهم لدى الشخص الذي تم ضبطه متلبسا.ولفتت الصحيفة إلى أنه تم مداهمة محل إقامة المتهم، الذي يستخدمه مزور الهويات، يوم الاثنين الماضي، مشيرة إلى قول المصدر أنه من المرجح أن يتم ترحيل المتعاملين معه أو منع تجديد إقامتهم.ولفت المصدر إلى أن الوافد الأسيوي الذي يعمل في تزوير البطاقات يعاونه آخرون يقومن بجلب "الزبائن"، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يكون قد حصل على مقابل مادي لتزوير الهويات للوافدين المتعاملين معه.وبحسب الصحيفة، فإنه تم ضبط هويات وشهادات طبية ورخص قيادة، مشيرة إلى تأكيد مزور الهويات أنه يقوم بهذا العمل منذ فترة طويلة.ولفتت الصحيفة إلى أنه تم كشف الواقعة عندما تم ضبط أحد مستخدمي الهويات المزورة أثناء محاولته الدخول بها إلى إحدى المنشآت النفطية، حيث اعترف لاحقا بأنها مزورة وقام بإخبار الشرطة بالشخص الذي يقوم بتزويرها، حيث تم القبض عليه متلبسا عن طريق أحد العملاء السريين التابعين للشرطة الكويتية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم
الكويت... هوية مزورة تتسبب في ترحيل أكثر من 40 وافدا
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تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت من كشف عملية تزوير هويات، يقوم بها وافد أسيوي لصالح عشرات الوافدين، الذين تم التوصل إلى 40 منهم.
ذكرت ذلك صحيفة "الأنباء" الكويتية في خبر عن الواقعة
، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر أمني، أشار إلى أن المباحث الجنائية بصدد استدعاء نحو 40 وافدا بسبب ضبط هويات مزورة خاصة بهم لدى الشخص الذي تم ضبطه متلبسا.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم مداهمة محل إقامة المتهم
، الذي يستخدمه مزور الهويات، يوم الاثنين الماضي، مشيرة إلى قول المصدر أنه من المرجح أن يتم ترحيل المتعاملين معه أو منع تجديد إقامتهم.
ولفت المصدر إلى أن الوافد الأسيوي الذي يعمل في تزوير البطاقات يعاونه آخرون يقومن بجلب "الزبائن"، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يكون قد حصل على مقابل مادي لتزوير الهويات للوافدين المتعاملين معه.
وبحسب الصحيفة، فإنه تم ضبط هويات وشهادات طبية ورخص قيادة، مشيرة إلى تأكيد مزور الهويات أنه يقوم بهذا العمل منذ فترة طويلة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم كشف الواقعة عندما تم ضبط أحد مستخدمي الهويات المزورة أثناء محاولته الدخول بها إلى إحدى المنشآت النفطية، حيث اعترف لاحقا بأنها مزورة وقام بإخبار الشرطة بالشخص الذي يقوم بتزويرها، حيث تم القبض عليه متلبسا
عن طريق أحد العملاء السريين التابعين للشرطة الكويتية
.