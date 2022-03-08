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https://arabic.sputniknews.com/20220308/المرحلة-الأولى-من-إجلاء-المدنيين-قد-بدأت-في-سومي-الأوكرانية-فيديو-1059607990.html
المرحلة الأولى من إجلاء المدنيين قد بدأت في سومي الأوكرانية... فيديو
المرحلة الأولى من إجلاء المدنيين قد بدأت في سومي الأوكرانية... فيديو
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن المرحلة الأولى من إجلاء المدنيين قد بدأت في سومي، ونشرت مقاطع فيديو مع أشخاص في حافلات. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T09:56+0000
2022-03-08T09:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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العالم
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"الممر الأخضر" في سومي، حيث بدأت المرحلة الأولى من إجلاء المدنيين، ويظهر أشخاص وحقائبهم يصعدون إلى حافلات بحسب ما هو موضح في للفيديو.وتقول السلطات الأوكرانية في ماريوبول إن قافلة إنسانية في طريقها للمدينة، فيما أفادت سلطات منطقة سومي بأنه يتم تشكيل ممر الإخلاء الثاني للمغادرة حوالي الساعة 14:00 بتوقيت موسكو.وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن القوات المسلحة الروسية تطبق نظام الصمت من الساعة 10.00 بتوقيت موسكو للسماح للمدنيين بمغادرة عدد من المدن الأوكرانية.
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المرحلة الأولى من إجلاء المدنيين قد بدأت في سومي الأوكرانية... فيديو

09:56 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 08.03.2022)
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الوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية - قرية نيكولايفكا، 27 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . Sergei Averin
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن المرحلة الأولى من إجلاء المدنيين قد بدأت في سومي، ونشرت مقاطع فيديو مع أشخاص في حافلات.
"الممر الأخضر" في سومي، حيث بدأت المرحلة الأولى من إجلاء المدنيين، ويظهر أشخاص وحقائبهم يصعدون إلى حافلات بحسب ما هو موضح في للفيديو.
وتقول السلطات الأوكرانية في ماريوبول إن قافلة إنسانية في طريقها للمدينة، فيما أفادت سلطات منطقة سومي بأنه يتم تشكيل ممر الإخلاء الثاني للمغادرة حوالي الساعة 14:00 بتوقيت موسكو.
وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن القوات المسلحة الروسية تطبق نظام الصمت من الساعة 10.00 بتوقيت موسكو للسماح للمدنيين بمغادرة عدد من المدن الأوكرانية.
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