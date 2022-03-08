https://arabic.sputniknews.com/20220308/النفط-يرتفع-4-تقريبا-ويغلق-عند-أعلى-مستوياته-منذ-2008-1059646640.html
النفط يرتفع 4% تقريبا ويغلق عند أعلى مستوياته منذ 2008
النفط يرتفع 4% تقريبا ويغلق عند أعلى مستوياته منذ 2008
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط، اليوم الثلاثاء، ولامست أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مع إعلان الولايات المتحدة فرض حظر على واردات الخام الروسية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T21:34+0000
2022-03-08T21:34+0000
2022-03-08T21:34+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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وخلال تعاملات اليوم، قفزت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط، تسليم شهر أبريل/ نيسان، إلى 129.44 دولار للبرميل، لكنها قلصت مكاسبها لاحقا إلى 123.70 دولار عند إغلاق الجلسة، وهي زيادة نسبتها 3.6%.وفي نهاية الجلسة أيضا، ارتفعت عقود خام "برنت" القياسي بنسبة 3.9% إلى 127.98 دولار للبرميل، بعدما لامست 132.75 دولار للبرميل في وقت سابق، وفقا لبيانات "ماركت ووتش" و"سي إن بي سي".في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء حظرا على واردات النفط الروسية. تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وتصدر عادة 4.5 مليون برميل من النفط الخام و2.5 مليون من المنتجات النفطية كل يوم.ومع ذلك، في العام الماضي، جاء نحو 8% فقط من واردات الولايات المتحدة من النفط والمنتجات البترولية من روسيا. قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة استوردت العام الماضي ما يقرب من 700 ألف برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/البيت-الأبيض-لم-نطلب-من-الأوروبيين-أن-يحذوا-حذونا-في-حظر-النفط-الروسي-1059644975.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم
النفط يرتفع 4% تقريبا ويغلق عند أعلى مستوياته منذ 2008
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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط، اليوم الثلاثاء، ولامست أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مع إعلان الولايات المتحدة فرض حظر على واردات الخام الروسية.
وخلال تعاملات اليوم، قفزت أسعار عقود خام
غرب تكساس الوسيط، تسليم شهر أبريل/ نيسان، إلى 129.44 دولار للبرميل، لكنها قلصت مكاسبها لاحقا إلى 123.70 دولار عند إغلاق الجلسة، وهي زيادة نسبتها 3.6%.
وفي نهاية الجلسة أيضا، ارتفعت عقود خام "برنت" القياسي بنسبة 3.9% إلى 127.98 دولار للبرميل، بعدما لامست 132.75 دولار للبرميل في وقت سابق، وفقا لبيانات "ماركت ووتش" و"سي إن بي سي".
في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء حظرا على واردات النفط الروسية
. تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وتصدر عادة 4.5 مليون برميل من النفط الخام و2.5 مليون من المنتجات النفطية كل يوم.
ومع ذلك، في العام الماضي، جاء نحو 8% فقط من واردات الولايات المتحدة من النفط والمنتجات البترولية من روسيا. قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة استوردت العام الماضي ما يقرب من 700 ألف برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من روسيا.