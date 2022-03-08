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https://arabic.sputniknews.com/20220308/النمسا-بشأن-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-يجب-توخي-الحذر-وعدم-خلق-توقعات-لا-يمكن-تحقيقها-1059632413.html
النمسا بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: يجب توخي الحذر وعدم خلق توقعات لا يمكن تحقيقها
النمسا بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: يجب توخي الحذر وعدم خلق توقعات لا يمكن تحقيقها
قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، يجب على الاتحاد الأوروبي توخي الحذر وعدم خلق توقعات لا يمكنه تحقيقها، وذلك تعليقا على رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:03+0000
2022-03-08T16:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره اليوناني، اليوم الثلاثاء: "عاطفيا، أتفهم موقف أصدقائنا في كييف بنسبة 100%. لكن يجب أن نكون حريصين على عدم خلق توقعات لن نتمكن من مقابلتها لاحقًا. ويجب أن نكون واقعيين بأن هذا لن يغير أي شيء بقدر ما هو رهيب الهجمات العسكرية الروسية على الأرض، لن تغير أي شيء في الكارثة التي تمر بها أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن اللحظة الحاسمة قد جاءت "لوقف سنوات من المناقشات" واتخاذ قرار بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

النمسا بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: يجب توخي الحذر وعدم خلق توقعات لا يمكن تحقيقها

16:03 GMT 08.03.2022
© REUTERS / YVES HERMANالاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، يجب على الاتحاد الأوروبي توخي الحذر وعدم خلق توقعات لا يمكنه تحقيقها، وذلك تعليقا على رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره اليوناني، اليوم الثلاثاء: "عاطفيا، أتفهم موقف أصدقائنا في كييف بنسبة 100%. لكن يجب أن نكون حريصين على عدم خلق توقعات لن نتمكن من مقابلتها لاحقًا. ويجب أن نكون واقعيين بأن هذا لن يغير أي شيء بقدر ما هو رهيب الهجمات العسكرية الروسية على الأرض، لن تغير أي شيء في الكارثة التي تمر بها أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن اللحظة الحاسمة قد جاءت "لوقف سنوات من المناقشات" واتخاذ قرار بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
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