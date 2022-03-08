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https://arabic.sputniknews.com/20220308/اليابان-تفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-وبيلاروسيا-1059599530.html
اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا
اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا
أصدرت وزارة الخارجية اليابانية تفاصيل حزمة العقوبات الثالثة ضد روسيا وبيلاروسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا: فُرضت عقوبات شخصية على 20 روسيًا آخرين و 12... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T04:57+0000
2022-03-08T04:57+0000
اليابان
روسيا
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ووقعت منظمتين روسيتين و 12 منظمة بيلاروسية تحت العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر على التصدير لوزارة الدفاع في بيلاروسيا.كما تم فرض عقوبات شخصية على أبناء رئيس بيلاروسيا، فيكتور ودميتري لوكاشينكو، والسكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروسيا، ناتاليا إيسمونت، ووزير الشؤون الداخلية في بيلاروسيا، إيفان كوبراكوف، وآخرين.وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تم العثور على أصول هؤلاء الأشخاص في اليابان، فسيتم تجميدها جميعًا.وتشمل قائمة العقوبات الجديدة منظمتين روسيتين و 12 مؤسسة بيلاروسية، على وجه الخصوص ، Wagner PMC ، ومجموعة شركاتSynesis ، و Beltechexport CJSC وغيرها.كما تم فرض حظر على التصدير لوزارة الدفاع البيلاروسية، بما في ذلك القوات المسلحة، وكذلك وكالات إنفاذ القانون والمنظمات المشاركة في أنشطة الاستخبارات.تقول الوثيقة إن البضائع ذات الأغراض العامة تندرج تحت حظر التصدير إذا كان استخدامها يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الإمكانات العسكرية للبلاد.
اليابان
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اليابان, روسيا

اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا

04:57 GMT 08.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstovaكوكب اليابان
كوكب اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أصدرت وزارة الخارجية اليابانية تفاصيل حزمة العقوبات الثالثة ضد روسيا وبيلاروسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا: فُرضت عقوبات شخصية على 20 روسيًا آخرين و 12 مواطنًا بيلاروسيًا.
ووقعت منظمتين روسيتين و 12 منظمة بيلاروسية تحت العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر على التصدير لوزارة الدفاع في بيلاروسيا.
هكذا، على وجه الخصوص، تم فرض عقوبات على النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية لروسيا أليكسي غروموف، والمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ونائب رئيس الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك، والنائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية سيرغي كيرينكو، ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، ورجال الأعمال بوريس روتنبرغ وأليشر عثمانوف، والصحفي فلاديمير سولوفيوف وآخرين.
كما تم فرض عقوبات شخصية على أبناء رئيس بيلاروسيا، فيكتور ودميتري لوكاشينكو، والسكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروسيا، ناتاليا إيسمونت، ووزير الشؤون الداخلية في بيلاروسيا، إيفان كوبراكوف، وآخرين.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تم العثور على أصول هؤلاء الأشخاص في اليابان، فسيتم تجميدها جميعًا.
وتشمل قائمة العقوبات الجديدة منظمتين روسيتين و 12 مؤسسة بيلاروسية، على وجه الخصوص ، Wagner PMC ، ومجموعة شركاتSynesis ، و Beltechexport CJSC وغيرها.
كما تم فرض حظر على التصدير لوزارة الدفاع البيلاروسية، بما في ذلك القوات المسلحة، وكذلك وكالات إنفاذ القانون والمنظمات المشاركة في أنشطة الاستخبارات.
تقول الوثيقة إن البضائع ذات الأغراض العامة تندرج تحت حظر التصدير إذا كان استخدامها يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الإمكانات العسكرية للبلاد.
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