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https://arabic.sputniknews.com/20220308/بايدن-يتوجه-إلى-تكساس-لمناقشة-سموم-تهدد-صحة-العسكريين-الأمريكيين-1059618391.html
بايدن يتوجه إلى تكساس لمناقشة سموم تهدد صحة العسكريين الأمريكيين
بايدن يتوجه إلى تكساس لمناقشة سموم تهدد صحة العسكريين الأمريكيين
يتوجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى ولاية تكساس، اليوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على تعرض أفراد ‏الخدمة العسكرية للسموم في مناطق الحرب، وهو ما قد يسبب لهم مشاكل... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:46+0000
2022-03-08T12:46+0000
جو بايدن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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صرح البيت الأبيض أن بايدن سيزور عيادة للمحاربين القدامى في فورت وورث بتكساس، وسيتلقى إحاطة من الموظفين حول الخدمات المقدمة للمحاربين القدامى، والتحديات التي يواجهونها، وفقا لوكالة "رويترز".كما سيدلي بايدن بتعليقات حول جهود إدارته لمعالجة المشكلة، بما في ذلك قانون مقترح للنظر في إضافة بعض أنواع السرطان النادرة إلى قائمة أولئك الذين يفترض أنهم مرتبطون بالخدمة العسكرية، كما أنه سيحث الكونغرس على مساعدة قدامى المحاربين الذين يواجهون تلك الصعوبات.يشار إلى أن بو بايدن، نجل جو بايدن، وهو المدعي العام السابق لولاية ديلاوير، توفي بسبب سرطان الدماغ في عام 2015 عن عمر ناهز 46 عاما.ويزعم بايدن أن نجله أصيب بالسرطان نتيجة السموم الناجمة عن "حفر الحرق" العسكرية المستخدمة للتخلص من النفايات في العراق خلال خدمته العسكرية هناك لمدة عام.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن الشهر الماضي عن خطط لخفض معدل الوفيات الناجمة عن السرطان بنسبة 50 بالمئة على الأقل خلال الـ 25 عاما القادمة، كجزء من محاولة لإحياء مبادرة "Cancer Moonshot"، لتسريع وتيرة البحث وتوفير المزيد من العلاجات.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/هل-يزور-بايدن-السعودية-قريبا-البيت-الأبيض-يجيب-1059594870.html
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جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يتوجه إلى تكساس لمناقشة سموم تهدد صحة العسكريين الأمريكيين

12:46 GMT 08.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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يتوجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى ولاية تكساس، اليوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على تعرض أفراد ‏الخدمة العسكرية للسموم في مناطق الحرب، وهو ما قد يسبب لهم مشاكل صحية خطيرة مثل السرطان.‏
صرح البيت الأبيض أن بايدن سيزور عيادة للمحاربين القدامى في فورت وورث بتكساس، وسيتلقى إحاطة من الموظفين حول الخدمات المقدمة للمحاربين القدامى، والتحديات التي يواجهونها، وفقا لوكالة "رويترز".
كما سيدلي بايدن بتعليقات حول جهود إدارته لمعالجة المشكلة، بما في ذلك قانون مقترح للنظر في إضافة بعض أنواع السرطان النادرة إلى قائمة أولئك الذين يفترض أنهم مرتبطون بالخدمة العسكرية، كما أنه سيحث الكونغرس على مساعدة قدامى المحاربين الذين يواجهون تلك الصعوبات.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 2 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
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أمس, 21:08 GMT
يشار إلى أن بو بايدن، نجل جو بايدن، وهو المدعي العام السابق لولاية ديلاوير، توفي بسبب سرطان الدماغ في عام 2015 عن عمر ناهز 46 عاما.
ويزعم بايدن أن نجله أصيب بالسرطان نتيجة السموم الناجمة عن "حفر الحرق" العسكرية المستخدمة للتخلص من النفايات في العراق خلال خدمته العسكرية هناك لمدة عام.
وقال: "لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كانت حفر الحرق هي سبب سرطان دماغه أم أمراض الكثير من جنودنا، لكنني ملتزم باكتشاف كل ما في وسعنا".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن الشهر الماضي عن خطط لخفض معدل الوفيات الناجمة عن السرطان بنسبة 50 بالمئة على الأقل خلال الـ 25 عاما القادمة، كجزء من محاولة لإحياء مبادرة "Cancer Moonshot"، لتسريع وتيرة البحث وتوفير المزيد من العلاجات.
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:50 GMT
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