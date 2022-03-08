https://arabic.sputniknews.com/20220308/بروكتر-آند-جامبل-تقلص-محفظتها-في-روسيا-1059598466.html
بروكتر آند جامبل تقلص محفظتها في روسيا
بروكتر آند جامبل تقلص محفظتها في روسيا
قال جون مولر الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند جامبل، أمس الاثنين، إن الشركة ستنهي جميع استثماراتها الرأسمالية الجديدة في روسيا و"ستقلص بشكل كبير" محفظتها لتركز... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T02:01+0000
2022-03-08T02:01+0000
2022-03-08T02:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار روسيا اليوم
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ويخبر كبار المستثمرين، مثل صندوق معاشات التقاعد بولاية نيويورك، الشركات بأن عليها التفكير في إيقاف عملياتها مؤقتا في روسيا في ظل أزمة أوكرانيا.وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إن قسمها الروسي يصنع منظفات تايد وحفاضات بامبرز وشفرات الحلاقة جيليت، وفقا لرويترز.وأفاد متحدث رسمي بأن لدى بروكتر آند جامبل 2500 موظف مباشر في روسيا و500 في أوكرانيا.وقال مولر في الرسالة إن الشركة "علقت بشكل استباقي" عملياتها في أوكرانيا وتدعم إجلاء الموظفين وتقدم لهم مساعدت مالية وطعاما ومأوى.وقال متحدث إن نشاط بروكتر آند جامبل في روسيا وأوكرانيا لا يمثل سوى أقل من اثنين في المئة من مبيعات الشركة العالمية. وبلغ صافي مبيعات بروكتر آند جامبل 76.1 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/خبير-اقتصادي-ألماني-العقوبات-على-روسيا-تضعنا-أمام-سيناريوهين-سلبيين-1059541595.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم
بروكتر آند جامبل تقلص محفظتها في روسيا
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قال جون مولر الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند جامبل، أمس الاثنين، إن الشركة ستنهي جميع استثماراتها الرأسمالية الجديدة في روسيا و"ستقلص بشكل كبير" محفظتها لتركز على مواد النظافة الأساسية والصحة والعناية الشخصية.
ويخبر كبار المستثمرين، مثل صندوق معاشات التقاعد بولاية نيويورك، الشركات بأن عليها التفكير في إيقاف عملياتها
مؤقتا في روسيا في ظل أزمة أوكرانيا.
وقال مولر في رسالة إلى الموظفين نُشرت على موقع الشركة على الإنترنت إن بروكتر آند جامبل، ومقرها سينسيناتي بولاية أوهايو، ستعلق أيضا جميع الأنشطة الإعلامية والإعلانية والترويجية.
وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إن قسمها الروسي يصنع منظفات تايد وحفاضات بامبرز وشفرات الحلاقة جيليت، وفقا لرويترز.
وأفاد متحدث رسمي بأن لدى بروكتر آند جامبل 2500 موظف مباشر في روسيا و500 في أوكرانيا.
وقال مولر في الرسالة إن الشركة "علقت بشكل استباقي" عملياتها في أوكرانيا وتدعم إجلاء الموظفين وتقدم لهم مساعدت مالية وطعاما ومأوى.
وقال متحدث إن نشاط بروكتر آند جامبل في روسيا وأوكرانيا لا يمثل سوى أقل من اثنين في المئة من مبيعات الشركة العالمية. وبلغ صافي مبيعات بروكتر آند جامبل 76.1 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة.