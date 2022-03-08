https://arabic.sputniknews.com/20220308/بعد-لقاء-بوتين-وبينيت-إعلام-الكرة-في-ملعب-زيلينسكي-1059639871.html

بعد لقاء بوتين وبينيت.. إعلام: الكرة في ملعب زيلينسكي

بعد لقاء بوتين وبينيت.. إعلام: الكرة في ملعب زيلينسكي

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن الكرة باتت في ملعب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T18:13+0000

2022-03-08T18:13+0000

2022-03-08T18:13+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه على خلفية لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء السبت الماضي، فإن الكرة باتت في ملعب زيلينسكي.وأكدت الصحيفة أنه بات لدى القادة في إسرائيل اقتناع بأن إجراء مفاوضات بين الطرفين، الروسي والأوكراني، يعني أن الكرة باتت في ملعب الرئيس الأوكراني، خاصة مع محاولة بينيت التدخل بين الجانبين، بموافقة غربية، وتحديدا، من قبل الإدارة الأمريكية.وجاء تعليق الصحيفة العبرية ردا على الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وهو الاتصال الرابع منذ لقاء الأخير مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن زيلينسكي اتصل هاتفيا بنفتالي بينيت، اليوم، وهي المرة الرابعة بين الطرفين، في وقت اتصل بينيت بزيلينسكي 3 مرات خلال 24 ساعة، وذلك على خلفية اجتماع بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، مساء السبت الماضي.وأكدت الإذاعة العبرية أن زيلينسكي قد أعرب لبينيت عن شكره العميق على تدخله في الوساطة بينه وبين بوتين، ومحاولته العمل على إنهاء الحرب الدائرة في بلاده.وكان بينيت قد عقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين مساء السبت الماضي.وأجرى بينيت اتصاله الأول بزيلينسكي فور انتهاء اجتماعه مع بوتين، في وقت متأخر من مساء السبت، بينما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت أجرى المكالمة الثالثة بينهما يوم الأحد، واليوم جرت بينهما المكالمة الرابعة.

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