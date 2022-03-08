https://arabic.sputniknews.com/20220308/بلومبرج-تصف-روسيا-بأنها-رائدة-العالم-في-عدد-العقوبات-1059603916.html
"بلومبرغ" تصف روسيا بأنها رائدة العالم في عدد العقوبات
"بلومبرغ" تصف روسيا بأنها رائدة العالم في عدد العقوبات
تفوقت روسيا على إيران وسوريا وكوريا الشمالية من حيث عدد العقوبات المفروضة على أفرادها وكياناتها الاعتبارية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T08:11+0000
2022-03-08T08:11+0000
2022-03-08T08:35+0000
اقتصاد
روسيا
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فمنذ 22 فبراير، خضع 2778 كيانا روسيا للقيود، ليرتفع عددها إلى 5530، وتمت مقارنة الإجراءات بـ "حرب نووية مالية" في غضون أيام قليلة منذ الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وبدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لتصبح روسيا أكثر بلد يفرض عليه عقوبات، بحسب ما نشرت "بلومبرغ" بالإشارة إلى منصة قاعدة بيانات Castellum.AI.ووفقا لمنصة قاعدة بيانات Castellum.AI، منذ 22 فبراير، تم فرض الغالبية العظمى من العقوبات ضد روسيا على الأفراد 2427 فردا. ومنذ ذلك الحين ، تم فرض قيود على 343 كيانا قانونيا (شركات أو مؤسسات حكومية). وتشير Castellum.AI إلى أنها لم تأخذ في الاعتبار سوى التدابير المفروضة ضد الأفراد والكيانات القانونية، ولكن ليس العقوبات القطاعية. ووصف بيتر بياتسكي، المؤسس المشارك لشركة Castelllum.AI ومسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية في إدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب، الإجراءات ضد روسيا بأنها "حرب نووية مالية وأكبر حدث عقوبات في التاريخ". وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "العقوبات التي يتم فرضها هي بمثابة إعلان حرب". لكنه أشار إلى أن الوضع لم يصل إلى أزمة كاملة وأن "الشركاء" الروس "يتفهمون ما هو محفوف بالمخاطر وما يهدد الجميع". وأشار رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إلى أن البلاد مستعدة للعواقب الاقتصادية وللتدابير التقييدية.وأثرت العقوبات المفروضة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا على القطاعات المالية والدفاعية والطاقة والطيران وغيرها من القطاعات، فضلاً عن المسؤولين. وفي نهاية شهر فبراير، وقع الرئيس الروسي مرسوما بشأن الإجراءات الاقتصادية الخاصة "فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية للولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت إليها". في عام 2021 ، وفقًا لمركز الأمن الأمريكي الجديد (CNAS) ومقره واشنطن، فرضت الولايات المتحدة معظم العقوبات على الصين وبيلاروسيا وروسيا. علاوة على ذلك، من حيث عدد الأهداف الجديدة (95) المضافة إلى قائمة عقوبات SND ، تراجعت روسيا أمام بيلاروسيا (96). في المقام الأول كانت الصين (100).
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اقتصاد, روسيا
"بلومبرغ" تصف روسيا بأنها رائدة العالم في عدد العقوبات
08:11 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
تفوقت روسيا على إيران وسوريا وكوريا الشمالية من حيث عدد العقوبات المفروضة على أفرادها وكياناتها الاعتبارية.
فمنذ 22 فبراير، خضع 2778 كيانا روسيا للقيود، ليرتفع عددها إلى 5530، وتمت مقارنة الإجراءات بـ "حرب نووية مالية" في غضون أيام قليلة منذ الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وبدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لتصبح روسيا أكثر بلد يفرض عليه عقوبات، بحسب ما نشرت "بلومبرغ" بالإشارة إلى منصة قاعدة بيانات
Castellum.AI.
ووفقا لها، يتجاوز عدد االكيانات أو المنشآت الخاضعة للعقوبات الآن 5530، وخضع أكثر من نصفها للقيود منذ 22 فبراير، 2778 منشأة. وقبل ذلك، كانت إيران في الصدارة من حيث عدد أهداف العقوبات التي طالت 3616 كيانا. وتم تنفيذ هذه العقوبات على مدار عقد من الزمن، بشكل أساسي للبرنامج النووي ودعم الإرهاب، كما أشارت "بلومبرج"، تليها سوريا (2608) وكوريا الشمالية (2077) وفنزويلا (651) وميانمار (510) وكوبا (208).
ووفقا لمنصة قاعدة بيانات Castellum.AI، منذ 22 فبراير، تم فرض الغالبية العظمى من العقوبات ضد روسيا على الأفراد 2427 فردا. ومنذ ذلك الحين ، تم فرض قيود على 343 كيانا قانونيا (شركات أو مؤسسات حكومية).
ومنذ ذلك الحين كانت الدولة التي فرضت أكبر عدد من العقوبات على روسيا هي سويسرا (568) ، متجاوزة الاتحاد الأوروبي (518) وكندا (454) وأستراليا (413) والولايات المتحدة (243).
وتشير Castellum.AI إلى أنها لم تأخذ في الاعتبار سوى التدابير المفروضة ضد الأفراد والكيانات القانونية، ولكن ليس العقوبات القطاعية. ووصف بيتر بياتسكي، المؤسس المشارك لشركة Castelllum.AI ومسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية في إدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب، الإجراءات ضد روسيا بأنها "حرب نووية مالية وأكبر حدث عقوبات في التاريخ".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "العقوبات التي يتم فرضها هي بمثابة إعلان حرب". لكنه أشار إلى أن الوضع لم يصل إلى أزمة كاملة وأن "الشركاء" الروس "يتفهمون ما هو محفوف بالمخاطر وما يهدد الجميع".
وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، إن روسيا لم تعد تخشى العقوبات الغربية: "لدينا أعصاب قوية. علاوة على ذلك، تُظهر التجربة أنه عاجلاً أم آجلاً سيأتي خصومنا الحاليون إلينا لطلب العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن جميع القضايا ".
وأشار رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إلى أن البلاد مستعدة للعواقب الاقتصادية وللتدابير التقييدية.
وأثرت العقوبات المفروضة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا على القطاعات المالية والدفاعية والطاقة والطيران وغيرها من القطاعات، فضلاً عن المسؤولين.
وفي نهاية شهر فبراير، وقع الرئيس الروسي مرسوما بشأن الإجراءات الاقتصادية الخاصة "فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية للولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت إليها". في عام 2021 ، وفقًا لمركز الأمن الأمريكي الجديد (CNAS) ومقره واشنطن، فرضت الولايات المتحدة معظم العقوبات على الصين وبيلاروسيا وروسيا. علاوة على ذلك، من حيث عدد الأهداف الجديدة (95) المضافة إلى قائمة عقوبات SND ، تراجعت روسيا أمام بيلاروسيا (96). في المقام الأول كانت الصين (100).