https://arabic.sputniknews.com/20220308/بمناسبة-يوم-المرأة-العالمي-برلمانية-سورية-توضح-لـسبوتنيك-كيف-عاشت-المرأة-السورية-خلال-الحرب-1059621494.html

بمناسبة يوم المرأة العالمي... برلمانية سورية توضح لـ"سبوتنيك": كيف عاشت المرأة السورية خلال الحرب

بمناسبة يوم المرأة العالمي... برلمانية سورية توضح لـ"سبوتنيك": كيف عاشت المرأة السورية خلال الحرب

أوضحت النائبة في مجلس الشعب السوري، ماري بيطار، كيف عاشت المرأة السورية خلال الحرب، مشيرة إلى أنها رسمت الخط الخلفي الداعم للجيش العربي السوري وكانت أحد أعمدة... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T13:25+0000

2022-03-08T13:25+0000

2022-03-08T13:28+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

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تقول بيطار بمناسبة يوم المرأة العالمي: "المرأة السورية دفعت بأبنائها إلى ساحات المعارك واستقبلت ابنها الشهيد بالزغاريد ودفعت بالآخر، وأثبتت وعيا وثقة بالنفس وتمكنا وشجاعة وكانت ثابتة ومتجذرة بأرضها وكانت نواة دافعة وأحد أسباب النصر في الحرب، وخير مثال على ذلك السيدة السورية ضياء الحموي وهي أم لخمسة شهداء والتي سميت بخنساء سوريا".وفي تعليقها على العملية العسكرية الروسية وجهت البرلمانية السورية تحية إلى المرأة الروسية المقاتلة والصامدة، معربة عن "دعم سوريا لروسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا".وتمنت بيطار على "الأمهات اللواتي يسمحن لأبنائهن بالقتال إلى جانب النازية والإرهابيين ضد القوات الروسية أن يكون لهن دور فعال في منع أبنائهن من الانخراط في القتال إلى جانب هؤلاء الإرهابيين".وقالت: "نثق بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه وأن النصر حليفنا جميعا لأننا نحارب الإرهاب الدولي وقوى الشر في العالم التي تريد إيقاف عملية التقدم وتستفرد في القرار بالعالم بشكل غير إنساني أو شرعي".وأضافت بيطار خلال حوارها مع وكالة "سبوتنيك": "دور المرأة السورية لم يقتصر فقط على هذا الدور الداعم والسند بل كانت في ساحات القتال وحملت السلاح وانخرطت في صفوف الدفاع الوطني واستشهد عدد منهن".وتابعت: "وجدنا المرأة شهيدة في مجال الإعلام حيث عملت المرأة مراسلة حربية من خط النار الأول".

https://arabic.sputniknews.com/20220308/وقفة-تضامنية-سورية-في-حمص-دعما-لروسيا-وشعبها-1059612601.html

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