عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220308/تركيا-ترفع-أسعار-الوقود-6-مرات-خلال-أسبوع-وسط-تفاقم-الضغوط-التضخمية-1059629462.html
تركيا ترفع أسعار الوقود 6 مرات خلال أسبوع وسط تفاقم الضغوط التضخمية
تركيا ترفع أسعار الوقود 6 مرات خلال أسبوع وسط تفاقم الضغوط التضخمية
تزايدت الضغوط التضخمية في تركيا سريعا خلال الأيام الماضية مع الارتفاع الكبير لأسعار النفط الخام، ما زاد من تأثير الليرة الضعيفة على الاقتصاد التركي، واضطر... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T15:35+0000
2022-03-08T15:55+0000
أخبار تركيا اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102720/04/1027200455_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_04fdb332efdc45200f9777403c15905c.jpg
ترتبط أسعار الوقود في تركيا ارتباطا وثيقا بأسعار خام القياس العالمي "برنت"، والذي زادت قيمته خلال الاثني عشر شهرا الماضية من 500 ليرة (34 دولارا) إلى 1800 ليرة، حيث عمق انهيار العملة المحلية من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية التي بالكاد تضاعفت في نفس الفترة.وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن تركيا التي تستورد 900 ألف برميل من النفط يوميا، رفعت أسعار الوقود 6 مرات خلال الأسبوع الماضي وحده، ما يهدد بمزيد من التدهور في ثقة المستهلك.يعد تضخم أسعار المستهلكين الذي تجاوز 54% في تركيا هو الأعلى بالفعل بين اقتصادات مجموعة العشرين، ومن المحتمل أن يزداد سوءا بعد ارتفاع أسعار النفط.بلغ تضخم المستهلك التركي بالفعل أعلى مستوى له منذ عقدين، لكن أسعار المنتجين تشير إلى أن الأسوأ لم يأت بعد، حيث بلغ التضخم فيها 105% الشهر الماضي، مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة.تشير الأدلة التاريخية إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار "برنت" والغاز ستدفع التضخم إلى الأعلى وتغذي أسعار المستهلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/إعلام-الولايات-المتحدة-قد-تحظر-شراء-النفط-الروسي-1059622330.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102720/04/1027200455_0:0:1703:1277_1920x0_80_0_0_fefb74ece58ef5ea0c1c3c864551dff9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, اقتصاد

تركيا ترفع أسعار الوقود 6 مرات خلال أسبوع وسط تفاقم الضغوط التضخمية

15:35 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 15:55 GMT 08.03.2022)
© Photo / Pixabayمحطة وقود
محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Photo / Pixabay
تابعنا عبرGoogle news
تزايدت الضغوط التضخمية في تركيا سريعا خلال الأيام الماضية مع الارتفاع الكبير لأسعار النفط الخام، ما زاد من تأثير الليرة الضعيفة على الاقتصاد التركي، واضطر البلاد إلى رفع أسعار الوقود مرات عدة.
ترتبط أسعار الوقود في تركيا ارتباطا وثيقا بأسعار خام القياس العالمي "برنت"، والذي زادت قيمته خلال الاثني عشر شهرا الماضية من 500 ليرة (34 دولارا) إلى 1800 ليرة، حيث عمق انهيار العملة المحلية من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية التي بالكاد تضاعفت في نفس الفترة.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن تركيا التي تستورد 900 ألف برميل من النفط يوميا، رفعت أسعار الوقود 6 مرات خلال الأسبوع الماضي وحده، ما يهدد بمزيد من التدهور في ثقة المستهلك.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
إعلام: الولايات المتحدة قد تحظر شراء النفط الروسي
13:35 GMT
يعد تضخم أسعار المستهلكين الذي تجاوز 54% في تركيا هو الأعلى بالفعل بين اقتصادات مجموعة العشرين، ومن المحتمل أن يزداد سوءا بعد ارتفاع أسعار النفط.
بلغ تضخم المستهلك التركي بالفعل أعلى مستوى له منذ عقدين، لكن أسعار المنتجين تشير إلى أن الأسوأ لم يأت بعد، حيث بلغ التضخم فيها 105% الشهر الماضي، مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة.
تشير الأدلة التاريخية إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار "برنت" والغاز ستدفع التضخم إلى الأعلى وتغذي أسعار المستهلك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس21:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала