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تشيع جثمان طفل فلسطيني قتلته القوات الإسرائيلية بالقدس
تشيع جثمان طفل فلسطيني قتلته القوات الإسرائيلية بالقدس
شيعت جماهير فلسطينية، اليوم الثلاثاء، جثمان طفل فلسطيني، قتل قبل يومين برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي القدس بالضفة الغربية المحتلة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T17:09+0000
2022-03-08T17:10+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن "جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، شيعت مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل يامن نافذ جفال (15 عاما)، من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة".وانطلق موكب الجنازة من أمام مستشفى أريحا الحكومي باتجاه منزل القتيل قبل أن يتم نقله إلى مسجد "صلاح الدين الأيوبي" في البلدة.وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الطفل، قبل أن يوارى الثرى.وكانت السلطات الإسرائيلية قد سلمت جثمان الطفل جفال إلى الجانب الفلسطيني، وفي وقت سابق الثلاثاء، عند حاجز الزعيم شرقي القدس.ويوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة جفال برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة "أبو ديس"، شرقي القدس.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/وفاة-السفير-الهندي-لدى-فلسطين--1059548085.html
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أخبار فلسطين اليوم

تشيع جثمان طفل فلسطيني قتلته القوات الإسرائيلية بالقدس

17:09 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 17:10 GMT 08.03.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourتشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، أحمد جبريل، من مشفى أمية وسط دمشق، إلى مثواه الأخيرفي مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، 9 يوليو 2021
تشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، أحمد جبريل، من مشفى أمية وسط دمشق، إلى مثواه الأخيرفي مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، 9 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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شيعت جماهير فلسطينية، اليوم الثلاثاء، جثمان طفل فلسطيني، قتل قبل يومين برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي القدس بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن "جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، شيعت مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل يامن نافذ جفال (15 عاما)، من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة".
وزارة الخارجية الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
وفاة السفير الهندي لدى فلسطين
6 مارس, 17:22 GMT
وانطلق موكب الجنازة من أمام مستشفى أريحا الحكومي باتجاه منزل القتيل قبل أن يتم نقله إلى مسجد "صلاح الدين الأيوبي" في البلدة.
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الطفل، قبل أن يوارى الثرى.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد سلمت جثمان الطفل جفال إلى الجانب الفلسطيني، وفي وقت سابق الثلاثاء، عند حاجز الزعيم شرقي القدس.
ويوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة جفال برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة "أبو ديس"، شرقي القدس.
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