https://arabic.sputniknews.com/20220308/تشيع-جثمان-طفل-فلسطيني-قتلته-القوات-الإسرائيلية-بالقدس-1059637071.html
تشيع جثمان طفل فلسطيني قتلته القوات الإسرائيلية بالقدس
تشيع جثمان طفل فلسطيني قتلته القوات الإسرائيلية بالقدس
شيعت جماهير فلسطينية، اليوم الثلاثاء، جثمان طفل فلسطيني، قتل قبل يومين برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي القدس بالضفة الغربية المحتلة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T17:09+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن "جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، شيعت مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل يامن نافذ جفال (15 عاما)، من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة".وانطلق موكب الجنازة من أمام مستشفى أريحا الحكومي باتجاه منزل القتيل قبل أن يتم نقله إلى مسجد "صلاح الدين الأيوبي" في البلدة.وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الطفل، قبل أن يوارى الثرى.وكانت السلطات الإسرائيلية قد سلمت جثمان الطفل جفال إلى الجانب الفلسطيني، وفي وقت سابق الثلاثاء، عند حاجز الزعيم شرقي القدس.ويوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة جفال برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة "أبو ديس"، شرقي القدس.
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أخبار فلسطين اليوم
تشيع جثمان طفل فلسطيني قتلته القوات الإسرائيلية بالقدس
17:09 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 17:10 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
شيعت جماهير فلسطينية، اليوم الثلاثاء، جثمان طفل فلسطيني، قتل قبل يومين برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي القدس بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية
أن "جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، شيعت مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل يامن نافذ جفال (15 عاما)، من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة".
وانطلق موكب الجنازة من أمام مستشفى أريحا الحكومي باتجاه منزل القتيل قبل أن يتم نقله إلى مسجد "صلاح الدين الأيوبي" في البلدة.
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الطفل، قبل أن يوارى الثرى.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد سلمت جثمان الطفل
جفال إلى الجانب الفلسطيني، وفي وقت سابق الثلاثاء، عند حاجز الزعيم شرقي القدس.
ويوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة جفال برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة "أبو ديس"، شرقي القدس.