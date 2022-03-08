تغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

قالت شركة "ميتا" المالكة لبرنامج التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إن الأخير "سيتوقف عن إظهار اشتراكات المستخدمين في روسيا وأوكرانيا".

وجاء في الرسالة: "من أجل حماية المجتمعات في أوكرانيا وروسيا، سنخفي معلومات المستخدمين المتعلقة بمتابعة الأشخاص، والحسابات التي تتابعهم، والأشخاص الذين يتابعون بعضهم البعض في حسابات شخصية موجودة في هذه البلدان".