تغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الثالث عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
20:21 GMT 08.03.2022
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يقول إن بلاده مستعدة لاستيراد النفط من دول ثالثة في حالة فرض حظر على الواردات من روسيا
20:19 GMT 08.03.2022
شركة "أمازون" تعلق قبول عملاء جدد للخدمات السحابية في روسيا وبيلاروسيا
20:06 GMT 08.03.2022
شركة "ستاربكس"تعلن تعليق أعمالها في روسيا وتباشر في غلق المقاهي التابعة لها
20:04 GMT 08.03.2022
وزارة الخزانة الأمريكية تحدد 22 أبريل/نسيان القادم موعدا نهائيا لاستكمال المعاملات الخاصة باستيراد المنتجات البترولية والفحم من روسيا.
20:02 GMT 08.03.2022
شركة "بيبسيكو" لاتريد مغادرة روسيا، لكنها تدرس خيارات مختلفة، حسبما كتبت "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر.
دخلت شركة "بيبسي" أسواق اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في السبعينيات، وفي الثمانينيات أصبحت أول شركة غربية في التاريخ تعلن على التلفزيون السوفياتي.
19:55 GMT 08.03.2022
قالت القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن "القوميين الأوكران منعوا إقامة الممرات الإنسانية لخروج المواطنين من ماريوبول وفولنوفاكي".
19:47 GMT 08.03.2022
وأضافت بساكي أن "عددا من زعماء العالم أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع روسيا وأوكرانيا لتهدئة الموقف، والولايات المتحدة ترحب بذلك".
19:43 GMT 08.03.2022
اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي أن "الارتفاع القياسي في أسعار الفيول الأمريكي، يرجع إلى تصرفات روسيا، وليس العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضتها إدارة واشنطن بقيادة جو بايدن".
19:41 GMT 08.03.2022
قالت شركة "ميتا" المالكة لبرنامج التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إن الأخير "سيتوقف عن إظهار اشتراكات المستخدمين في روسيا وأوكرانيا".
وجاء في الرسالة: "من أجل حماية المجتمعات في أوكرانيا وروسيا، سنخفي معلومات المستخدمين المتعلقة بمتابعة الأشخاص، والحسابات التي تتابعهم، والأشخاص الذين يتابعون بعضهم البعض في حسابات شخصية موجودة في هذه البلدان".
19:34 GMT 08.03.2022
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "الحظر المفروض على استيراد موارد الطاقة من روسيا الاتحادية يحظر إبرام عقود جديدة، وسيتم تأجيل العقود الحالية لمدة 45 يومًا".
19:28 GMT 08.03.2022
قال رئيس الوزراء البولندي إن "بولندا ليست مستعدة لتزويد أوكرانيا بشكل مستقل بمقاتلات ميغ-29، لأن هذا يتطلب قرارًا من الناتو".
19:24 GMT 08.03.2022
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "واشنطن لم تطلب من الحلفاء الأوروبيين أن يمتنعوا، مثل الولايات المتحدة، عن استيراد النفط الروسي".
19:16 GMT 08.03.2022
أفاد مقر الاستجابة الإنسانية بأن "روسيا أعلنت عن وقف إطلاق النار، وعن جاهزيتها لتوفير ممرات إنسانية من الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، يوم غد 9 مارس/ آذار، في عدد من المناطق في أوكرانيا".
19:16 GMT 08.03.2022
19:12 GMT 08.03.2022
قالت وزارة الدفاع الروسية إن "الجيش الروسي أجلى من منطقة خيرسون في أوكرانيا، إلى شبه جزيرة القرم، 250 أجنبيا، من دول عدة، منها تركيا ومصر والسويد وإيطاليا، على متن قطار مدرع".
19:08 GMT 08.03.2022
قالت وزارة الخارجية البولندية إن "بولندا مستعدة لنقل مقاتلاتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا وتسليمها للحكومة الأمريكية".
18:57 GMT 08.03.2022
قال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "قافلتين المواطنين الذين تم إجلاؤهم من سومي وصلتا بالفعل إلى منطقة بولتافا، ولا يزال يتم إجلاء 1100 طالب أجنبي من سومي بالقطار إلى لفوف".
18:50 GMT 08.03.2022
قال رئيس المجلس الأوروبي ، تشارلز ميشيل إن "المشاركين في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 10، و11 مارس/آذار الجاري، سيبحثون تعزيز الدفاع، والاقتصاد، وتقليل الاعتماد على موارد الطاقة من روسيا".
18:47 GMT 08.03.2022
وزارة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية: "تم تحرير كامل أراضي الجمهورية تقريبًا".
18:43 GMT 08.03.2022
وزارة الخارجية في جمهورية لوغانسك الشعبية: "تم تحرير كامل أراضي الجمهورية تقريبًا ، في 8 مارس/آذار، حيث قامت القوات الشعبية بتحرير 7 مدن".