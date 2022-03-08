https://arabic.sputniknews.com/20220308/تقارير-أردنية-عودة-تصدير-النفط-العراقي-للأردن-الأسبوع-المقبل-بعد-توقفه-منذ-شهر-1059628385.html

تقارير أردنية: عودة تصدير النفط العراقي للأردن الأسبوع المقبل بعد توقفه منذ شهر

تقارير أردنية: عودة تصدير النفط العراقي للأردن الأسبوع المقبل بعد توقفه منذ شهر

ذكرت تقارير أردنية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع عودة تصدير النفط العراقي للأردن خلال الأسبوع ‏المقبل، بعد توقفه منذ شهر.‏ 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T15:17+0000

2022-03-08T15:17+0000

2022-03-08T15:17+0000

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وقال مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، إنه "يتوقع أن تعود الشاحنات لتصدير النفط إلى الأردن في غضون الأسبوع الحالي، بحيث يتم إنجاز بعض الأمور اللوجستية".وأضاف مؤكدا أن الجانب العراقي أكد أنه "سيتم تعويض أي كميات لم تصل الأردن بموجب مذكرة التفاهم التي تنص على تزويد الأردن بـ10 آلاف برميل نفط يوميا".وكانت وزارة الطاقة الأردنية كشف الشهر الماضي أن واردات البلاد من النفط العراقي بلغت 1.5 مليون برميل منذ بدء عملية الاستيراد في سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى يناير/ كانون الثاني 2022.وقال مساعد أمين عام وزارة الطاقة حسن الحياري، إن المعدل اليومي لواردات النفط العراقي تجاوز 9 آلاف برميل يتم نقلها من موقع (محطة الصينية/ بيجي) إلى موقع (المصفاة / الزرقاء).ولفت الحياري إلى أن الكميات التي تم التعاقد عليها مع العراق تغطي نحو 7 في المئة من احتياجات الأردن، مشيرا إلى أن هذه العملية تجري وفقا لما تم التوافق عليه بين الحكومتين الأردنية والعراقية في يناير 2021.وجدد العراق والأردن في 28 يناير 2021 مذكرة تفاهم جرى توقيعها في السابق، لتزويد المملكة بالنفط الخام، واستؤنف العمل بها في سبتمبر من العام ذاته.وتنص المذكرة على أن يشتري الأردن النفط العراقي (خام كركوك) "لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط وبما لا يزيد عن 10 آلاف برميل يومياً ± (15)% على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد؛ وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل".وبموجب المذكرة يلتزم الجانب الأردني بتوفير الصهاريج لنقل النفط الخام العراقي من منطقة بيجي بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، على أن يتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/مسؤول-أردني-يكشف-سبب-توقف-واردات-النفط-العراقية-للمملكة-1059620912.html

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