https://arabic.sputniknews.com/20220308/حوار-بين-السفيرة-الأمريكية-وطالبة-حول-سبب-تعيين-بايدن-لامرأة-بالجزائر-فيديو-1059632616.html
حوار بين السفيرة الأمريكية وطالبة حول سبب تعيين بايدن لامرأة بالجزائر... فيديو
حوار بين السفيرة الأمريكية وطالبة حول سبب تعيين بايدن لامرأة بالجزائر... فيديو
فاجأت طالبة جزائرية السفيرة الأمريكية لدى الجزائر، إليزابيت أوبين، بسؤال حول سبب اختيار الرئيس الأمريكي جو بايدن لامرأة كسفيرة في الجزائر. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:09+0000
2022-03-08T16:09+0000
2022-03-08T16:09+0000
العالم العربي
الجزائر
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ونشرت السفارة الأمريكية مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، يظهر طالبة جزائرية في قسم اللغة الإنجليزية من جامعة بشار في الجنوب الغربي للجزائر، تطرح سؤالا على السفيرة أوبين بشأن اختيار الرئيس جو بايدن لامرأة لتكون سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر.وأجابت السفيرة الأمريكية بالقول إنها اختيرت لهذا المنصب لخبرتها. و"لأنها تحبّ الجزائر".وقالت أوبين: "لقد رشّحني الرئيس بايدن لمنصب السفيرة، لأنه رأى أنني أمتلك المؤهلات والخبرة اللازمة لذلك"، مضيفة "لكنني أظن أيضا أنه اختارني لأنني أحبّ الجزائر".وختمت السفيرة الأمريكية: "سأعمل بجدّ في كل يوم أقضيه هنا، لتعزيز العلاقة بين البلدين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
حوار بين السفيرة الأمريكية وطالبة حول سبب تعيين بايدن لامرأة بالجزائر... فيديو
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فاجأت طالبة جزائرية السفيرة الأمريكية لدى الجزائر، إليزابيت أوبين، بسؤال حول سبب اختيار الرئيس الأمريكي جو بايدن لامرأة كسفيرة في الجزائر.
ونشرت السفارة الأمريكية مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، يظهر طالبة جزائرية في قسم اللغة الإنجليزية من جامعة بشار في الجنوب الغربي للجزائر، تطرح سؤالا على السفيرة أوبين بشأن اختيار الرئيس جو بايدن لامرأة لتكون سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر.
وأجابت السفيرة الأمريكية بالقول إنها اختيرت لهذا المنصب لخبرتها. و"لأنها تحبّ الجزائر".
وقالت أوبين: "لقد رشّحني الرئيس بايدن لمنصب السفيرة، لأنه رأى أنني أمتلك المؤهلات والخبرة اللازمة لذلك"، مضيفة "لكنني أظن أيضا أنه اختارني لأنني أحبّ الجزائر".
وختمت السفيرة الأمريكية: "سأعمل بجدّ في كل يوم أقضيه هنا، لتعزيز العلاقة بين البلدين".