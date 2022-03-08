https://arabic.sputniknews.com/20220308/خبير-تغذية-هذه-علامات-على-إدمان-الشاي--1059643316.html
خبير تغذية: هذه علامات إدمان الشاي
خبير تغذية: هذه علامات إدمان الشاي
كشف خبير في التغذية لعلاجية عن مجموعة من العلامات تشير إلى أن تناول الشاي تحول إلى درجة الإدمان. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T20:26+0000
2022-03-08T20:26+0000
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مشروبات
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قال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الشاي غني بمضادات أكسدة قوية، وله العديد من الفوائد، لكنه رأى أنه ينبغي الانتباه لمجموعة من العلامات السلبية، التي يتسبب فيها الإفراط في تناول الشاي.وجاءت العلامات السلبية التي نقلتها صحيفة "الوطن" عن خبير التغذية كالتالي:الشعور بالقلقيحرص البعض على تناول الشاي أحيانا، بهدف التخلص من الشعور بالتوتر والقلق، لكن تناول الكثير من الشاي يؤدي إلى زيادة الشعور بالقلق والتوتر وليس معالجته.اضطرابات النومقد يسبب الإفراط في تناول الشاي في اضطرابات في النوم، لأن تركيز مادة الكافيين في بعض أنواع الشاي مرتفعة.حرقة المعدةيسبب تناول الشاي على الريق الكثير من المشكلات الصحية، لذا ينصح بتناول الشاي بعد الإفطار بساعة على الأقل.الشعور بالدوخةالإفراط في تناول الشاي أو القهوة، قد يتسبب في الشعور بالدوار والدوخة، لاحتوائهما على الكثير من الكافيين.الإصابة بالصداعتناول كمية معقولة من الكافيين تخلصك من الصداع، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب لك الصداع.الجفافيعرف الشاي بأنه مدر للبول، وبذلك فإن كثرة التبول، قد تؤدي في نهاية الأمر إلى الإصابة بالجفاف.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/القهوة-تساعد-في-إبطاء-عملية-الشيخوخة-1058797614.html
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مشروبات
خبير تغذية: هذه علامات إدمان الشاي
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كشف خبير في التغذية لعلاجية عن مجموعة من العلامات تشير إلى أن تناول الشاي تحول إلى درجة الإدمان.
قال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الشاي غني بمضادات أكسدة قوية، وله العديد من الفوائد، لكنه رأى أنه ينبغي الانتباه لمجموعة من العلامات السلبية، التي يتسبب فيها الإفراط في تناول الشاي.
وجاءت العلامات السلبية التي نقلتها صحيفة "الوطن"
عن خبير التغذية كالتالي:
يحرص البعض على تناول الشاي أحيانا، بهدف التخلص من الشعور بالتوتر والقلق، لكن تناول الكثير من الشاي يؤدي إلى زيادة الشعور بالقلق والتوتر وليس معالجته.
قد يسبب الإفراط في تناول الشاي في اضطرابات في النوم، لأن تركيز مادة الكافيين في بعض أنواع الشاي مرتفعة.
يسبب تناول الشاي على الريق الكثير من المشكلات الصحية، لذا ينصح بتناول الشاي بعد الإفطار بساعة على الأقل.
الإفراط في تناول الشاي أو القهوة، قد يتسبب في الشعور بالدوار والدوخة، لاحتوائهما على الكثير من الكافيين.
تناول كمية معقولة من الكافيين تخلصك من الصداع، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب لك الصداع.
يعرف الشاي بأنه مدر للبول، وبذلك فإن كثرة التبول، قد تؤدي في نهاية الأمر إلى الإصابة بالجفاف.