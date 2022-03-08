https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-الأركان-العراقي-يتابع-ملاحقة-بقايا-داعش-1059608439.html

رئيس الأركان العراقي يتابع ملاحقة بقايا "داعش"

رئيس الأركان العراقي يتابع ملاحقة بقايا "داعش"

تابع رئيس الأركان العراقي، الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الثلاثاء، خطط ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) ضمن قيادة عمليات الأنبار. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T09:52+0000

2022-03-08T09:52+0000

2022-03-08T09:52+0000

تنظيم داعش الإرهابي

أخبار العراق اليوم

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ووفقا لوكالة الأنباء العراقية فقد وصل رئيس أركان الجيش العراقي صباح اليوم الثلاثاء إلى قضاء الرطبة، لمتابعة خطط ملاحقة بقايا "داعش".وأكدت الوكالة العراقية أن عبد الأمير زار قيادة الفرقة الخامسة ضمن قيادة عمليات الأنبار.وأوضحت أن من أهداف الزيارة أيضا أن يقف رئيس الأركان العراقي، على "مستوى العمليات الاستباقية التي تنفذها قطعات الجيش لمنع الإرهابيين من تنفيذ أي عملية تستهدف أمن واستقرار المواطنين في القضاء".وقد أطلقت العمليات المشتركة العراقية حملات لملاحقة تنظيم داعش، في مناطق متفرقة من البلاد، وتعلن من وقت لآخر القبض على نافذين داخل التنظيم.

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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار العراق اليوم