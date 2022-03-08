https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-الأركان-العراقي-يتابع-ملاحقة-بقايا-داعش-1059608439.html
رئيس الأركان العراقي يتابع ملاحقة بقايا "داعش"
رئيس الأركان العراقي يتابع ملاحقة بقايا "داعش"
تابع رئيس الأركان العراقي، الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الثلاثاء، خطط ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) ضمن قيادة عمليات الأنبار. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T09:52+0000
2022-03-08T09:52+0000
2022-03-08T09:52+0000
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء العراقية فقد وصل رئيس أركان الجيش العراقي صباح اليوم الثلاثاء إلى قضاء الرطبة، لمتابعة خطط ملاحقة بقايا "داعش".وأكدت الوكالة العراقية أن عبد الأمير زار قيادة الفرقة الخامسة ضمن قيادة عمليات الأنبار.وأوضحت أن من أهداف الزيارة أيضا أن يقف رئيس الأركان العراقي، على "مستوى العمليات الاستباقية التي تنفذها قطعات الجيش لمنع الإرهابيين من تنفيذ أي عملية تستهدف أمن واستقرار المواطنين في القضاء".وقد أطلقت العمليات المشتركة العراقية حملات لملاحقة تنظيم داعش، في مناطق متفرقة من البلاد، وتعلن من وقت لآخر القبض على نافذين داخل التنظيم.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/القوات-الأمريكية-تنقل-المئات-من-عائلات-داعش-من-مخيم-في-سوريا-إلى-العراق-1059400493.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار العراق اليوم
رئيس الأركان العراقي يتابع ملاحقة بقايا "داعش"
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تابع رئيس الأركان العراقي، الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الثلاثاء، خطط ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) ضمن قيادة عمليات الأنبار.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية
فقد وصل رئيس أركان الجيش العراقي صباح اليوم الثلاثاء إلى قضاء الرطبة، لمتابعة خطط ملاحقة بقايا "داعش".
وأكدت الوكالة العراقية أن عبد الأمير زار قيادة الفرقة الخامسة ضمن قيادة عمليات الأنبار.
ولفتت إلى أن "الزيارة تهدف لمتابعة الخطط والاستعداد القتالي لملاحقة ومطاردة بقايا داعش في صحراء الأنبار".
وأوضحت أن من أهداف الزيارة أيضا أن يقف رئيس الأركان العراقي، على "مستوى العمليات الاستباقية التي تنفذها قطعات الجيش لمنع الإرهابيين من تنفيذ أي عملية تستهدف أمن واستقرار المواطنين في
القضاء".
وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد، لكن التنظيم يعود من حين إلى آخر بعمليات نوعية تقض مضاجع الحكومة العراقية.
وقد أطلقت العمليات المشتركة العراقية حملات لملاحقة تنظيم داعش
، في مناطق متفرقة من البلاد، وتعلن من وقت لآخر القبض على نافذين داخل التنظيم.