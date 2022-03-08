https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-الوزراء-المصري-لن-نسمح-للتجار-الجشعين-بتخزين-وإخفاء-السلع-1059622843.html

رئيس الوزراء المصري: لن نسمح للتجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع

رئيس الوزراء المصري: لن نسمح للتجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية تراقب عن كثب التطورات الجارية ‏على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T13:51+0000

2022-03-08T13:51+0000

2022-03-08T13:51+0000

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1050042892_0:0:1615:909_1920x0_80_0_0_5460534e6f7e5505437172d9040cf5dd.jpg

وشدد في اجتماع عقده على أن "بلاده لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، مؤكدا أنه سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة"، وفقا لبيان رسمي.ولفت إلى أن "الحكومة المصرية تكثف العمل على استمرار توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، مؤكدا على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيقومون بتوريد محصول القمح خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا الصدد".وأشار في هذا الصدد إلى أنه "تم خلال العام الحالي زراعة نحو 3.6 مليون فدان، ومن المقرر أن يتم توفير ما تحتاجه مصر من محصول القمح حتى نهاية العام".من ناحيته، أكد وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، خلال اجتماع اليوم، أنه "تم رصد بعض الظواهر السلبية المتعلقة بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، خاصة الأرز، والدقيق، معلنا أنه تم ضبط كميات كبيرة، ويتم التعامل حيالها وفقا للقانون، فضلا عن أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي ممارسات غير قانونية"، بحسب البيان.وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، أكد اليوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهدها لامتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن احتياطي القمح في مصر يكفي لثمانية أشهر، وذلك بعد احتساب القمح المحلي الذي سيبدأ تسليمه في شهر نيسان المقبل.وتشهد الأسواق في مصر موجة تضخمية، نتيجة تأثرها بالأزمة في شرق أوروبا.وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، وتحصل على أغلب احتياجاتها منه من روسيا وأوكرانيا، وأدى ارتفاع سعر القمح عالميا، جراء الحرب، إلى ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم من الدولة، فيما يتوقع مراقبون اتجاه الدولة لخفض الدعم على الخبز.وتعد مصر مستوردا صافيا للبترول، وقدرت الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2021/ 2022، بأقل من65 دولار للبرميل، فيما قفزت الأسعار لأكثر من الضعف حاليا، وهو ما قد يؤدي لزيادة عجز الموازنة العامة.ومن المرجح، بحسب مراقبين، أن تخفض الدولة توقعاتها لنتائج العام المالي الحالي خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو وعجز الموازنة، وذلك بعد تأثرها بالموجة التضخمية الناجمة عن الحرب في شرق أوروبا.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي