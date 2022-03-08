https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-وزراء-كندا-نواصل-دعم-أوكرانيا-وغدا-سأزور-ألمانيا-للقاء-شولتز-1059635888.html

رئيس وزراء كندا: نواصل دعم أوكرانيا وغدا سأزور ألمانيا للقاء شولتز

رئيس وزراء كندا: نواصل دعم أوكرانيا وغدا سأزور ألمانيا للقاء شولتز

قال رئيس وزراء كندا، غاستن ترودو، إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا، معلنا عن زيارته غدا للعاصمة الألمانية برلين للقاء المستشار شولتز، على ضوء الصراع الروسي... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T16:52+0000

2022-03-08T16:52+0000

2022-03-08T16:52+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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أمستردام- سبوتنيك. وقال ترودو، في مؤتمر صحفي، جمعه برؤوساء وزراء لاتفيا وإسبانيا وأمين عام الناتو، اليوم الثلاثاء، إنه التقى مع عدد من القوات الكندية في لاتفيا، مشيرا إلى قراره تجديد العمليات هناك.وأضاف أن بلاده ستظل تدعم أوكرانيا، معلنا عن زيارته غدا إلى العاصمة برلين للقاء مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، على حد قوله.وأختتم رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تتفهم طلبات أوكرانيا المستعجلة، مؤكدا على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة لتمكينها من الدفاع عن نفسها.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إنه سيزيد من القوات بمقدار 575 عسكريا، مؤكدا استعداد بلاده لتجديد العمليات العسكرية.وأضاف أن "عدوان بوتين الوحشي" أجبر المدنيين على الخروج من أوكرانيا، لافتا أن إسبانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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