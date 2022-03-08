https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-وزراء-كندا-نواصل-دعم-أوكرانيا-وغدا-سأزور-ألمانيا-للقاء-شولتز-1059635888.html
رئيس وزراء كندا: نواصل دعم أوكرانيا وغدا سأزور ألمانيا للقاء شولتز
رئيس وزراء كندا: نواصل دعم أوكرانيا وغدا سأزور ألمانيا للقاء شولتز
قال رئيس وزراء كندا، غاستن ترودو، إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا، معلنا عن زيارته غدا للعاصمة الألمانية برلين للقاء المستشار شولتز، على ضوء الصراع الروسي... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:52+0000
2022-03-08T16:52+0000
2022-03-08T16:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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روسيا
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أمستردام- سبوتنيك. وقال ترودو، في مؤتمر صحفي، جمعه برؤوساء وزراء لاتفيا وإسبانيا وأمين عام الناتو، اليوم الثلاثاء، إنه التقى مع عدد من القوات الكندية في لاتفيا، مشيرا إلى قراره تجديد العمليات هناك.وأضاف أن بلاده ستظل تدعم أوكرانيا، معلنا عن زيارته غدا إلى العاصمة برلين للقاء مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، على حد قوله.وأختتم رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تتفهم طلبات أوكرانيا المستعجلة، مؤكدا على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة لتمكينها من الدفاع عن نفسها.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إنه سيزيد من القوات بمقدار 575 عسكريا، مؤكدا استعداد بلاده لتجديد العمليات العسكرية.وأضاف أن "عدوان بوتين الوحشي" أجبر المدنيين على الخروج من أوكرانيا، لافتا أن إسبانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار كندا, أخبار أوكرانيا, روسيا
رئيس وزراء كندا: نواصل دعم أوكرانيا وغدا سأزور ألمانيا للقاء شولتز
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قال رئيس وزراء كندا، غاستن ترودو، إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا، معلنا عن زيارته غدا للعاصمة الألمانية برلين للقاء المستشار شولتز، على ضوء الصراع الروسي الأوكراني.
أمستردام- سبوتنيك. وقال ترودو، في مؤتمر صحفي، جمعه برؤوساء وزراء لاتفيا وإسبانيا وأمين عام الناتو، اليوم الثلاثاء، إنه التقى مع عدد من القوات الكندية في لاتفيا، مشيرا إلى قراره تجديد العمليات هناك.
وأضاف أن بلاده ستظل تدعم أوكرانيا، معلنا عن زيارته غدا إلى العاصمة برلين للقاء مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، على حد قوله.
وأكد أن عملية التدريبات والقوات الحالية تدافع عن حرية وأمن الناتو، خاصة بسبب "الأعمال العدائية من قبل روسيا". واستطرد أن "بوتين قام بخطأ كبير لظنه أن أوكرانيا ليست قوية في الدفاع عن نفسها ضد حربه"، مضيفا: "جميعنا سنطبق المادة رقم 5 في حال قام بوتين بأي هجوم ضد أي دولة بالناتو".
وأختتم رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تتفهم طلبات أوكرانيا المستعجلة، مؤكدا على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة لتمكينها من الدفاع عن نفسها.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إنه سيزيد من القوات بمقدار 575 عسكريا، مؤكدا استعداد بلاده لتجديد العمليات العسكرية.
وأضاف أن "عدوان بوتين الوحشي" أجبر المدنيين على الخروج من أوكرانيا، لافتا أن إسبانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.