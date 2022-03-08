https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-وكالة-اللاجئين-ممرات-الإخلاء-في-أوكرانيا-يجب-أن-تكون-آمنة--1059604108.html
رئيس وكالة اللاجئين: ممرات الإخلاء في أوكرانيا يجب أن تكون آمنة
رئيس وكالة اللاجئين: ممرات الإخلاء في أوكرانيا يجب أن تكون آمنة
أعلن رئيس وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيليبو غراندي، اليوم الثلاثاء، أن ممرات إخلاء اللاجئين في أوكرانيا يجب أن تكون آمنة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T08:12+0000
2022-03-08T08:12+0000
2022-03-08T08:12+0000
أخبار أوكرانيا
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وتابع رئيس الوكالة أن المممرات يجب أن تكون آمنة لكي تعمل، حسب وكالة "رويترز". وأشار إلى أنه إذا "استمرت الحرب" فسيكون هناك أشخاص بلا موارد ولا اتصالات يهربون من أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
رئيس وكالة اللاجئين: ممرات الإخلاء في أوكرانيا يجب أن تكون آمنة
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أعلن رئيس وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيليبو غراندي، اليوم الثلاثاء، أن ممرات إخلاء اللاجئين في أوكرانيا يجب أن تكون آمنة.
وتابع رئيس الوكالة أن المممرات يجب أن تكون آمنة لكي تعمل، حسب وكالة "رويترز".
وأشار إلى أنه إذا "استمرت الحرب" فسيكون هناك أشخاص بلا موارد ولا اتصالات يهربون من أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.