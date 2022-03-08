عربي
شي جين بينغ لماكرون وشولتز: يجب مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الدول
https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-وكالة-اللاجئين-ممرات-الإخلاء-في-أوكرانيا-يجب-أن-تكون-آمنة--1059604108.html
رئيس وكالة اللاجئين: ممرات الإخلاء في أوكرانيا يجب أن تكون آمنة
رئيس وكالة اللاجئين: ممرات الإخلاء في أوكرانيا يجب أن تكون آمنة
أعلن رئيس وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيليبو غراندي، اليوم الثلاثاء، أن ممرات إخلاء اللاجئين في أوكرانيا يجب أن تكون آمنة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T08:12+0000
2022-03-08T08:12+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059257026_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_2d9feec62a1007299502f50f3157747d.jpg
وتابع رئيس الوكالة أن المممرات يجب أن تكون آمنة لكي تعمل، حسب وكالة "رويترز". وأشار إلى أنه إذا "استمرت الحرب" فسيكون هناك أشخاص بلا موارد ولا اتصالات يهربون من أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059257026_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_208c6c25150c39670088d2c8ee02b51e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

رئيس وكالة اللاجئين: ممرات الإخلاء في أوكرانيا يجب أن تكون آمنة

08:12 GMT 08.03.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن رئيس وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيليبو غراندي، اليوم الثلاثاء، أن ممرات إخلاء اللاجئين في أوكرانيا يجب أن تكون آمنة.
وتابع رئيس الوكالة أن المممرات يجب أن تكون آمنة لكي تعمل، حسب وكالة "رويترز".
وأشار إلى أنه إذا "استمرت الحرب" فسيكون هناك أشخاص بلا موارد ولا اتصالات يهربون من أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала