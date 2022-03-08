https://arabic.sputniknews.com/20220308/روائي-مصري-يحصل-على-حقوق-تحويل-مذكرات-عمر-الشريف-إلى-مسلسل-درامي-1059624926.html

روائي مصري يحصل على حقوق تحويل مذكرات عمر الشريف إلى مسلسل درامي

روائي مصري يحصل على حقوق تحويل مذكرات عمر الشريف إلى مسلسل درامي

أعلن الروائي والسيناريست المصري هيثم دبور، اليوم الثلاثاء، حصوله على حقوق تحويل مذكرات الممثل العالمي، عمر الشريف، إلى مسلسل درامي، سيعرض على إحدى المنصات... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T14:30+0000

2022-03-08T14:30+0000

2022-03-08T14:30+0000

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وقال دبور، في بيان، إنه وقع بالفعل عقدا مع طارق عمر الشريف بشأن المذكرات التي تتضمن رحلة صعود النجم الراحل إلى هوليوود واحترافه البريدج إضافة إلى تفاصيل أخرى "لم يسبق عرضها بالإعلام العربي".وأضاف أن المذكرات التي كتبها الشريف بنفسه تمتاز بالجرأة والصدق الشديدين، معربا عن سعادته بمسؤولية ظهورها على الشاشة.من جانبه، قال طارق (نجل عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة) إنه متحمس لرؤية مذكرات والده في عمل فني كبير بإحدى المنصات العالمية عبر إنتاج يليق بذكراه ويعكس مكانته في تاريخ السينما.وفي السياق، كشف دبور لوسائل إعلام أن إنتاج المسلسل سيكون ضخما حيث يتناول محطات في حياة النجم العالمي في الولايات المتحدة وأوروبا.وأوضح أن المسلسل سيخرج في حلقات قصيرة من 8 إلى 10 حلقات، دون أن يكشف عن اسم المنصة التي ستطرحه أو التوقيت المنتظر للعرض.يذكر أن عمر الشريف قد توفى في يوليو/ تموز 2015 عن عمر ناهز 83 عاما، بعدما تحول إلى إحدى أيقونات السينما وواحد من الممثلين العرب القلائل الذين حققوا شهرة عالمية.

https://arabic.sputniknews.com/20180709/عمر-الشريف-ذكرى-رحيل-مصر-1033672580.html

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منوعات, مجتمع, أخبار الفنانين في مصر