https://arabic.sputniknews.com/20220308/رواد-صالة-سينما-يتفاجؤون-بتحليق-خفاش-فوقهم-أثناء-عرض-فيلم-ذا-باتمان-فيديو-1059633154.html
رواد صالة سينما يتفاجؤون بتحليق خفاش فوقهم أثناء عرض فيلم "ذا باتمان"... فيديو
رواد صالة سينما يتفاجؤون بتحليق خفاش فوقهم أثناء عرض فيلم "ذا باتمان"... فيديو
فوجئ رواد صالة سينما بأمريكا بتحليق خفاش فوق رؤوسهم أثناء عرض فيلم "ذا باتمان"، أحدث النسخ السينمائية عن "الرجل الوطواط"، والذي بدأ عرضه قبل أسبوع. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:17+0000
2022-03-08T16:17+0000
2022-03-08T16:17+0000
مجتمع
منوعات
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وتم إطلاق الخفاش كمزحة داخل دور عرض "سينيبوليس" في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وفقا لتقرير صادر عن شبكة "سي بي سي" الأمريكية.ونشر بعض رواد صالة السينما عبر حساباتهم على موقع "تويتر" فيديو للخفاش وهو يحلق في دور العرض، يوم الجمعة الماضي، وقيام مشغلي الفيلم بوقف عرضه مؤقتا لإخراجه من جانب فريق مراقبة الحيوانات المحلي.وأكد المتحدثة باسم سينما "سينيبوليس"، أنيليس هوليواك، أنه تم الاتصال على الفور بمراقبة الحيوانات المحلية، وكانوا يشرفون على الموقف لضمان سلامة الضيوف والحيوان.وتابعت أنه يتم حاليا فحص جميع الحقائب عند دخول الجمهور لإضافة المزيد من الأمان وضمان عدم حدوث مثل هذه المزحة مرة أخرى.كما أشارت المتحدثة إلى أن غالبية أعضاء الجمهور اختاروا البقاء وإنهاء مشاهدة فيلم "ذا باتمان" مع وجود الخفاش في الغرفة، على الرغم من أنه عرض عليهم استرداد قيمة مبالغ تذاكرهم بالكامل.وفيلم "ذا باتمان" من بطولة روبرت باتينسون وزوي كرافيتز وكولين فاريل، ومن إخراج مات ريفز، ويتناول مرحلة مبكرة للبطل مكافح الجريمة داخل مدينة غوثام، التي تعج بالفساد.وتمكن "ذا باتمان" من حصد مبلغ 128.5 مليون دولار في أول ظهور له في شباك التذاكر، مسجلا بذلك أفضل عطلة نهاية أسبوع في عام 2022، كما أنه الفيلم الثاني فقط من حقبة وباء "كورونا" الذي يتجاوز 100 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع واحدة، وهو إنجاز حققه لأول مرة فيلم "Spider-Man: No Way Home"، الذي تم طرحه في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتحقيقه مبلغ تاريخي قدره 260 مليون دولار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
رواد صالة سينما يتفاجؤون بتحليق خفاش فوقهم أثناء عرض فيلم "ذا باتمان"... فيديو
تابعنا عبر
فوجئ رواد صالة سينما بأمريكا بتحليق خفاش فوق رؤوسهم أثناء عرض فيلم "ذا باتمان"، أحدث النسخ السينمائية عن "الرجل الوطواط"، والذي بدأ عرضه قبل أسبوع.
وتم إطلاق الخفاش كمزحة داخل دور عرض "سينيبوليس" في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وفقا لتقرير صادر عن شبكة "سي بي سي"
الأمريكية.
ونشر بعض رواد صالة السينما عبر حساباتهم على موقع "تويتر" فيديو للخفاش وهو يحلق في دور العرض، يوم الجمعة الماضي، وقيام مشغلي الفيلم بوقف عرضه مؤقتا لإخراجه من جانب فريق مراقبة الحيوانات المحلي.
وأكد المتحدثة باسم سينما "سينيبوليس"، أنيليس هوليواك، أنه تم الاتصال على الفور بمراقبة الحيوانات المحلية، وكانوا يشرفون على الموقف لضمان سلامة الضيوف والحيوان.
وتابعت أنه يتم حاليا فحص جميع الحقائب عند دخول الجمهور لإضافة المزيد من الأمان وضمان عدم حدوث مثل هذه المزحة مرة أخرى.
كما أشارت المتحدثة إلى أن غالبية أعضاء الجمهور اختاروا البقاء وإنهاء مشاهدة فيلم "ذا باتمان" مع وجود الخفاش في الغرفة، على الرغم من أنه عرض عليهم استرداد قيمة مبالغ تذاكرهم بالكامل.
وفيلم "ذا باتمان" من بطولة روبرت باتينسون وزوي كرافيتز وكولين فاريل، ومن إخراج مات ريفز، ويتناول مرحلة مبكرة للبطل مكافح الجريمة داخل مدينة غوثام، التي تعج بالفساد.
وتمكن "ذا باتمان" من حصد مبلغ 128.5 مليون دولار في أول ظهور له في شباك التذاكر، مسجلا بذلك أفضل عطلة نهاية أسبوع في عام 2022، كما أنه الفيلم الثاني فقط من حقبة وباء "كورونا" الذي يتجاوز 100 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع واحدة، وهو إنجاز حققه لأول مرة فيلم "Spider-Man: No Way Home"، الذي تم طرحه في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتحقيقه مبلغ تاريخي قدره 260 مليون دولار.