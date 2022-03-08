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https://arabic.sputniknews.com/20220308/روسكوسموس-تتخذ-إجراء-مجانيا-يتعلق-بعشرات-الأقمار-الصناعية-1059605849.html
"روسكوسموس" تتخذ إجراء مجانيا يتعلق بعشرات الأقمار الصناعية
"روسكوسموس" تتخذ إجراء مجانيا يتعلق بعشرات الأقمار الصناعية
قال دميتري روغوزين، المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، إن عشرات الأقمار الصناعية لشركات خاصة روسية سيتم إيصالها إلى المدارات في... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T09:05+0000
2022-03-08T09:06+0000
روسيا
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كتب روغوزين في قناة "تيليغرام": بحلول نهاية هذا العام، سيتم إرسال العشرات من المركبات الفضائية الخاصة الروسية الصنع للاتصالات ومراقبة الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد للأرض إلى المدارات المستهدفة. وسيتم استخدام مركبات الإطلاق سويوز--2 لهذا الغرض، المستمدة من قبلنا من مشروع إطلاق نظام الأقمار الصناعية البريطاني "ون ويب".وأضاف أنه كجزء من تقديم دعم غير مسبوق لشركات الفضاء الروسية الخاصة، ستوفر لهم وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) إمكانية الوصول إلى التطورات المحلية الجديدة في مجال أجهزة الفضاء.وقال: إن إطلاق الأقمار الصناعية من مكاتب التصميم الخاصة والشركات الناشئة إلى مدارات مستهدفة سيتم "دون مقابل عمليًا".وأضاف روغوزين: "تلقى ميخائيل خيلوف، نائب المدير العام لتطوير مجموعة أوربيتال التابعة لمؤسسة روسكوسموس الحكومية، تعليماتي لاتخاذ إجراءات شاملة لدعم شركات الفضاء الخاصة بنا".
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روسيا

"روسكوسموس" تتخذ إجراء مجانيا يتعلق بعشرات الأقمار الصناعية

09:05 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 09:06 GMT 08.03.2022)
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روسكوسموس - أقوى محرك صواريخ/ صاروخ في روسي في العالم - محرك من إر دي-171 إم في - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
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قال دميتري روغوزين، المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، إن عشرات الأقمار الصناعية لشركات خاصة روسية سيتم إيصالها إلى المدارات في عام 2022 بواسطة صواريخ كانت مخصصة في الأصل لأجهزة اتصالات OneWeb البريطانية.
كتب روغوزين في قناة "تيليغرام": بحلول نهاية هذا العام، سيتم إرسال العشرات من المركبات الفضائية الخاصة الروسية الصنع للاتصالات ومراقبة الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد للأرض إلى المدارات المستهدفة. وسيتم استخدام مركبات الإطلاق سويوز--2 لهذا الغرض، المستمدة من قبلنا من مشروع إطلاق نظام الأقمار الصناعية البريطاني "ون ويب".
وأضاف أنه كجزء من تقديم دعم غير مسبوق لشركات الفضاء الروسية الخاصة، ستوفر لهم وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) إمكانية الوصول إلى التطورات المحلية الجديدة في مجال أجهزة الفضاء.
وقال: إن إطلاق الأقمار الصناعية من مكاتب التصميم الخاصة والشركات الناشئة إلى مدارات مستهدفة سيتم "دون مقابل عمليًا".
وأضاف روغوزين: "تلقى ميخائيل خيلوف، نائب المدير العام لتطوير مجموعة أوربيتال التابعة لمؤسسة روسكوسموس الحكومية، تعليماتي لاتخاذ إجراءات شاملة لدعم شركات الفضاء الخاصة بنا".
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