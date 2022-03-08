https://arabic.sputniknews.com/20220308/روسيا-تربك-البيت-الأبيض-بايدن-يلجأ-إلى-رئيس-لا-يعترف-به-ويسترضي-السعودية-1059615399.html

روسيا تربك البيت الأبيض... بايدن يلجأ إلى رئيس لا يعترف به ويسترضي السعودية

روسيا تربك البيت الأبيض... بايدن يلجأ إلى رئيس لا يعترف به ويسترضي السعودية

أجبرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إعادة ترتيب أولوياتها، وربما التراجع خطوة للخلف فيما يخص سياستها مع الآخرين. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T11:47+0000

2022-03-08T11:47+0000

2022-03-08T11:47+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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ويأتي إعادة ترتيب الأولويات نتيجة لأزمة الطاقة التي سببتها العملية الروسية، وقد برز ذلك في زيارة مسؤولين في إدارة بايدن إلى فنزويلا نهاية الأسبوع الماضي للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي لا تعترف واشنطن بشرعيته أصلا، بل تعترف بشرعية خصمه خوان غوايدو رئيسا للبلاد.ومن جهة أخرى، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن مستشاري بايدن يدرسون ترتيب زيارة له إلى المملكة العربية السعودية هذا الربيع للمساعدة في إصلاح العلاقات وإقناع المملكة بضخ المزيد من النفط، وهي رحلة تظهر مدى خطورة أزمة الطاقة العالمية التي سببتها العملية العسكرية الروسية.وكان بايدن قد وجّه انتقادات متكررة للسعودية، فضلا عن توتر العلاقة بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي لا يقبل بطريقة تعامل الرئيس الأمريكي معه.قد يعجبك: غليان خلف الكواليس... ولي العهد السعودي ألغى رحلته إلى الصين بسبب مكالمة بايدنوأشار الموقع إلى أن احتمالية الزيارة تُظهر أيضًا كيف يعمل الهجوم الروسي على تقويض تحالفات العالم، مما يجبر الولايات المتحدة على إعادة ترتيب أولوياتها، وربما إعادة ضبط تركيزها على حقوق الإنسان.وأضاف أن المسؤولين في إدارة بايدن يريدون الاحتفاظ بخيارات للرئيس، بما في ذلك فرصة إجراء تعديلات (تحسين للعلاقات) مع السعوديين وإقناعهم بزيادة إنتاجهم النفطي.وقال "أكسيوس" إن أي زيارة لبايدن للخليج ستأتي وسط جدول سفر رئاسي مزدحم خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذ من المرجح أن يقوم بايدن برحلات إلى اليابان وإسبانيا وألمانيا وربما "إسرائيل".وقال البيت الأبيض، يوم الاثنين، في إفادة صحفية، إنه "ليست هناك أي خطط حاليا لأن يزور الرئيس الأمريكي السعودية".

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