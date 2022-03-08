https://arabic.sputniknews.com/20220308/زيلينسكي-يجري-اتصالا-هاتفيا-ببينيت-الرابع-منذ-لقاء-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-مع-بوتين-1059628137.html

زيلينسكي يجري اتصالا هاتفيا ببينيت... الرابع منذ لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع بوتين

زيلينسكي يجري اتصالا هاتفيا ببينيت... الرابع منذ لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع بوتين

أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، هو الرابع منذ لقاء الأخير مع الرئيس الروسي،... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T15:15+0000

2022-03-08T15:15+0000

2022-03-08T15:15+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

روسيا

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن زيلينسكي اتصل هاتفيا بنفتالي بينيت، اليوم، وهي المرة الرابعة بين الطرفين، في وقت اتصل بينيت بزيلينسكي 3 مرات خلال 24 ساعة، وذلك على خلفية اجتماع بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، مساء السبت الماضي.وأكدت الإذاعة العبرية أن زيلينسكي قد أعرب لبينيت عن شكره العميق على تدخله في الوساطة بينه وبين بوتين، ومحاولته العمل على إنهاء الحرب الدائرة في بلاده.وكان بينيت قد عقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين مساء السبت الماضي.وأجرى بينيت اتصاله الأول بزيلينسكي فور انتهاء اجتماعه مع بوتين، في وقت متأخر من مساء السبت، بينما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت أجرى المكالمة الثالثة بينهما يوم الأحد، واليوم جرت بينهما المكالمة الرابعة.وكان مكتب بينيت قد أصدر بيانا فور لقائه مع بوتين، جاء فيه: "يأتي الاجتماع بعد سلسلة طويلة من المحادثات بين رئيس الوزراء وزعماء العالم الأسبوع الماضي.. ناقش رئيس الوزراء أيضا مع الرئيس بوتين الوضع الذي يجد الإسرائيليون والجاليات اليهودية أنفسهم فيه نتيجة للصراع (في أوكرانيا)".وأضاف البيان: "كما تم خلال الاجتماع بحث مسار المحادثات حول البرنامج النووي في فيينا. وعبر رئيس الوزراء (الإسرائيلي) عن موقف إسرائيل الرافض للعودة للاتفاق النووي".

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