https://arabic.sputniknews.com/20220308/زيلينسكي-يعلن-أنه-فقد-الاهتمام-بقضية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1059608092.html

زيلينسكي يعلن أنه فقد الاهتمام بقضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو

زيلينسكي يعلن أنه فقد الاهتمام بقضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو

قال رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إي بي سي" (ABC) الأمريكية إنه فقد الاهتمام بقضية انضمام بلاده إلى الناتو. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T09:44+0000

2022-03-08T09:44+0000

2022-03-08T10:08+0000

أخبار أوكرانيا

فلاديمير زيلينسكي

العملية العسكرية لحماية دونباس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104462/91/1044629102_0:158:2771:1717_1920x0_80_0_0_060ce664ba06f67c3d849319ab2cc5e9.jpg

سُئل زيلينسكي، خلال مقابلة مع قناة ABC الأمريكية، عن موقفه من الشروط التي طرحتها موسكو لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن بينها رفض أوكرانيا محاولة الانضمام إلى الناتو.وشدد على أن أوكرانيا لن "تركع على ركبتيها" لحلف شمال الأطلسي من أجل أي شيء.كما أكد زيلينسكي أن الدول الغربية مسؤولة عن الوفيات في أوكرانيا، التي ترفض إغلاق الأجواء وتوفير الطائرات.وبحسبه، فإن "اللوم في مقتل الناس في أوكرانيا يقع على عاتق روسيا، والمسؤولية، بما في ذلك على الدول الغربية". في وقت سابق، قال إنه مستعد لمناقشة قضايا الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك كجمهوريات مستقلة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/زيلينسكي-يعلن-إمكانية-مناقشة-قضية-القرم-مع-روسيا--1059605645.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي