https://arabic.sputniknews.com/20220308/زيلينسكي-يعلن-أنه-فقد-الاهتمام-بقضية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1059608092.html
زيلينسكي يعلن أنه فقد الاهتمام بقضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو
زيلينسكي يعلن أنه فقد الاهتمام بقضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو
قال رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إي بي سي" (ABC) الأمريكية إنه فقد الاهتمام بقضية انضمام بلاده إلى الناتو. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T09:44+0000
2022-03-08T09:44+0000
2022-03-08T10:08+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
العملية العسكرية لحماية دونباس
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سُئل زيلينسكي، خلال مقابلة مع قناة ABC الأمريكية، عن موقفه من الشروط التي طرحتها موسكو لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن بينها رفض أوكرانيا محاولة الانضمام إلى الناتو.وشدد على أن أوكرانيا لن "تركع على ركبتيها" لحلف شمال الأطلسي من أجل أي شيء.كما أكد زيلينسكي أن الدول الغربية مسؤولة عن الوفيات في أوكرانيا، التي ترفض إغلاق الأجواء وتوفير الطائرات.وبحسبه، فإن "اللوم في مقتل الناس في أوكرانيا يقع على عاتق روسيا، والمسؤولية، بما في ذلك على الدول الغربية". في وقت سابق، قال إنه مستعد لمناقشة قضايا الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك كجمهوريات مستقلة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/زيلينسكي-يعلن-إمكانية-مناقشة-قضية-القرم-مع-روسيا--1059605645.html
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أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي يعلن أنه فقد الاهتمام بقضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو
09:44 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 10:08 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
قال رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إي بي سي" (ABC) الأمريكية إنه فقد الاهتمام بقضية انضمام بلاده إلى الناتو.
سُئل زيلينسكي، خلال مقابلة مع قناة ABC الأمريكية، عن موقفه من الشروط التي طرحتها موسكو لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن بينها رفض أوكرانيا محاولة الانضمام إلى الناتو.
وقال زيلينسكي: "بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، فقدت الاهتمام بهذه القضية منذ فترة طويلة بعد أن أدركنا أن الناتو غير مستعد لقبول أوكرانيا. فالحلف يخشى التناقضات والمواجهة مع روسيا".
وشدد على أن أوكرانيا لن "تركع على ركبتيها" لحلف شمال الأطلسي من أجل أي شيء.
كما أكد زيلينسكي أن الدول الغربية مسؤولة عن الوفيات في أوكرانيا، التي ترفض إغلاق الأجواء وتوفير الطائرات.
وبحسبه، فإن "اللوم في مقتل الناس في أوكرانيا يقع على عاتق روسيا، والمسؤولية، بما في ذلك على الدول الغربية".
في وقت سابق، قال إنه مستعد لمناقشة قضايا الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك كجمهوريات مستقلة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.