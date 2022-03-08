https://arabic.sputniknews.com/20220308/زيلينسكي-يعلن-إمكانية-مناقشة-قضية-القرم-مع-روسيا--1059605645.html
زيلينسكي يعلن إمكانية مناقشة قضية القرم مع روسيا
زيلينسكي يعلن إمكانية مناقشة قضية القرم مع روسيا
وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على إمكانية مناقشة الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريات دونباس. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T08:57+0000
2022-03-08T08:57+0000
2022-03-08T08:59+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ففي مقابلة مع قناة ABC الأمريكية حول إمكانية الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريات دونباس، أجاب زيلينسكي قائلا :" يمكننا مناقشة هذا وإيجاد حل وسط حول كيفية عيش الناس هناك".وقال بيسكوف في مقابلة مع وكالة "رويترز": "قيل لهم (الأوكرانيون) إن كل هذا قد يتوقف في لحظة واحدة".وبحسب المتحدث باسم الكرملين، يتعين على أوكرانيا تعديل الدستور والتخلي عن مطالبات الانضمام إلى "أي تكتل".بالإضافة إلى ذلك، وفقا لبيسكوف، يجب على أوكرانيا الاعتراف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية، وكذلك باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي يعلن إمكانية مناقشة قضية القرم مع روسيا
08:57 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 08:59 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على إمكانية مناقشة الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريات دونباس.
ففي مقابلة مع قناة ABC الأمريكية حول إمكانية الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريات دونباس، أجاب زيلينسكي قائلا :" يمكننا مناقشة هذا وإيجاد حل وسط حول كيفية عيش الناس هناك".
هذا وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن روسيا أبلغت الجانب الأوكراني بأنه يمكنها إنهاء العملية العسكرية "في أي لحظة" إذا قبلت كييف الشروط الروسية.
وقال بيسكوف في مقابلة مع وكالة "رويترز": "قيل لهم (الأوكرانيون) إن كل هذا قد يتوقف في لحظة واحدة".
وبحسب المتحدث باسم الكرملين، يتعين على أوكرانيا تعديل الدستور والتخلي عن مطالبات الانضمام إلى "أي تكتل".
بالإضافة إلى ذلك، وفقا لبيسكوف، يجب على أوكرانيا الاعتراف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية، وكذلك باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.