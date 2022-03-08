https://arabic.sputniknews.com/20220308/سرقة-صندوق-يضم-رؤوسا-بشرية-متبرع-بها-لأغراض-علمية-في-أمريكا-1059615936.html
سرقة صندوق يضم رؤوسا بشرية متبرع بها لأغراض علمية في أمريكا
سرقة صندوق يضم رؤوسا بشرية متبرع بها لأغراض علمية في أمريكا
تجري شرطة مدينة دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية تحقيقا بشأن حادث سرقة صندوق يضم رؤوسا بشرية تم التبرع بها لأغراض علمية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T11:55+0000
2022-03-08T11:55+0000
2022-03-08T11:55+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
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ولم تتمكن الشرطة بأي اعتقالات في القضية، وفقا لمنفذ "KDVR" الإعلامي الأمريكي المحلي.وأشارت شركة "Science Care"، وهو برنامج "التبرع بالجسم للعلم" في تصريحات لموقع "إنسايدر" الأمريكي، أمس الاثنين، أن "الأنسجة المتبرع بها مأخوذة من شاحنة مؤمنة كانت في طور إعادة الأنسجة إليها، بعد الانتهاء من حدث يتعلق بتدريب طبي".ووفقا لبيان الشركة، كانت الأنسجة المتبرع بها داخل صندوق من الورق المقوى الأبيض مكتوب عليه شعارها أزرق اللون عندما تم سرقته.وأكدت شركة "Science Care" أنها تتخذ جميع الخطوات اللازمة "لتحديد مكان الأنسجة المسروقة وحماية المجتمع"، بحسب قولها.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/إنجاز-طبي-نادر-يتجاوز-عائقا-أساسيا-أمام-عمليات-التبرع-بالأعضاء-1058818598.html
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مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية
سرقة صندوق يضم رؤوسا بشرية متبرع بها لأغراض علمية في أمريكا
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تجري شرطة مدينة دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية تحقيقا بشأن حادث سرقة صندوق يضم رؤوسا بشرية تم التبرع بها لأغراض علمية.
ولم تتمكن الشرطة بأي اعتقالات في القضية، وفقا لمنفذ "KDVR"
الإعلامي الأمريكي المحلي.
وأشارت شركة "Science Care"، وهو برنامج "التبرع بالجسم للعلم" في تصريحات لموقع "إنسايدر"
الأمريكي، أمس الاثنين، أن "الأنسجة المتبرع بها مأخوذة من شاحنة مؤمنة كانت في طور إعادة الأنسجة إليها، بعد الانتهاء من حدث يتعلق بتدريب طبي".
ووفقا لبيان الشركة، كانت الأنسجة المتبرع بها داخل صندوق من الورق المقوى الأبيض مكتوب عليه شعارها أزرق اللون عندما تم سرقته.
وأكدت شركة "Science Care" أنها تتخذ جميع الخطوات اللازمة "لتحديد مكان الأنسجة المسروقة وحماية المجتمع"، بحسب قولها.