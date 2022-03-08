https://arabic.sputniknews.com/20220308/سوريا-تحذر-إسرائيل-من-أن-الرد-آت-لا-محال-1059601233.html

سوريا تحذر إسرائيل من أن "الرد آت لا محال"

سوريا تحذر إسرائيل من أن "الرد آت لا محال"

قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن سوريا تستطيع الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، وإنها "هي من تتحكم في الرد". 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T06:48+0000

2022-03-08T06:48+0000

2022-03-08T06:50+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102911/32/1029113252_0:506:2000:1631_1920x0_80_0_0_219cdaaf906fee8614f3bdfa34b38798.jpg

وحذر المقداد، في مقابلة مع قناة الميادين، إسرائيل من أن "الرد آت لا محال"، لافتاً إلى أن "الاعتداء الإسرائيلي على سوريا جاء بعد الاعتداء الإرهابي لداعش"، الأمر الذي قالت الخارجية السورية إنه يُظهر التنسيق الدقيق بينهما.وأضاف: "لن نرتاح إلا بعد تحرير كل ذرة تراب من بلادنا، ولا نقول إننا انتصرنا بصورة كاملة، فالتنظيمات الإرهابية لا تزال موجودة"، مؤكدا أن "الاحتلال الأمريكي لا يزال يجثم شمال شرقي البلاد، وهناك عملية تجنيد لمقاتلين في هذه المنطقة.وأصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا أمس الاثنين، بشأن "العدوان الإسرائيلي على مناطق سكنية"، مؤكدة أنه "جاء بعد ساعات من جريمة ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، وأن هذا يظهر حقيقة التنسيق الدقيق والمباشر بينهما".وقالت الوزارة، في بيانها، إنه "لم تكن مصادفة أن يقوم العدو الإسرائيلي بشن عدوان جديد على مناطق سكنية في ريف دمشق بعد ساعات من قيام تنظيم داعش الإرهابي بارتكاب جريمة ذهب ضحيتها عدد من بواسل الجيش العربي السوري كانوا في طريقهم إلى بيوتهم".وأكدت أن "هذا العدوان الداعشي الإسرائيلي الإرهابي يظهر حقيقة التنسيق الدقيق والمباشر بين الجانبين المجرمين"، مجددة تحذيرها من "تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتمادية على سوريا والخسائر الفادحة التي تسببها في الأرواح والبنى التحتية إضافة إلى ترويع السكان المدنيين من أطفال ونساء".وأفاد مراسل سبوتنيك في سوريا، في ساعة مبكرة صباح أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. وقال إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي في أجواء محيط العاصمة دمشق.وأضاف مراسل سبوتنيك، أن أصوات الصواريخ الاعتراضية لقوات الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، بدأت قرب الساعة الخامسة فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) بملاحقة أهداف معادية في الأجواء الجنوبية للعاصمة دمشق.ونقل "مراسل سبوتينك" عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، إن طائرات إسرائيلية معادية، أطلقت سلسلة من الصواريخ باتجاه بعض المواقع العسكرية السورية في محيط العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية.وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية في أجواء المنطقة الجنوبية للبلاد، قبل وصولها إلى أهدافها.وختم المصدر قوله بأن الفرق الفنية والوحدات المختصة تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي، على أن يتم الإعلان عنها حال اكتمال المعلومات.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/سوريا-تصدر-بيانا-بشأن-القصف-الإسرائيلي-الجديد-على-ريف-دمشق-وتربطه-بـجريمة-داعش-الأخيرة-1059590366.html

https://arabic.sputniknews.com/20220307/سوريا-طهران-ليست-عدوا-للعرب-ولا-يمكن-أن-نرتاح-إلا-عندما-تتحقق-علاقات-عربية-إيرانية-1059593234.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم