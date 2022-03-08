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https://arabic.sputniknews.com/20220308/سويسرا-تعين-قائما-بالأعمال-في-سفارتها-لدى-سوريا-1059638792.html
سويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا.. صور
سويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا.. صور
تسلم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أوراق اعتماد ماريون وايخلت كروبسكي، كقائمة بالأعمال غير مقيمة للاتحاد السويسري لدى سوريا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T17:48+0000
2022-03-08T17:53+0000
أخبار سوريا اليوم
سويسرا
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وشدد وزير الخارجية السوري خلال استقبال كروبسكي على الأهمية البالغة للعلاقات السورية السويسرية، معربا عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها سويسرا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.من جهتها، لفتت كروبسكي إلى أهمية التعاون الثنائي بين سويسرا وسوريا، مؤكدة أن بلادها كانت ثابتة على موقفها الحيادي التاريخي وعلى بذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري في أزمته.وحضر اللقاء من الجانب السوري السفير أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية والمغتربين والسفير غسان عبيد، مدير إدارة الاتصال والمراسم، ولؤي فلوح مدير إدارة أوروبا، ووسام النحاس من مكتب الوزير.وحضر من الجانب السويسري بياترس موكس، رئيس مكتب الوكالة السويسرية للتنمية في سوريا، ودومينيك هاينزر من السفارة السويسرية في بيروت.
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أخبار سوريا اليوم, سويسرا

سويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا.. صور

17:48 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 17:53 GMT 08.03.2022)
© Sputnik . M.DAMOURسويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا
سويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . M.DAMOUR
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تسلم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أوراق اعتماد ماريون وايخلت كروبسكي، كقائمة بالأعمال غير مقيمة للاتحاد السويسري لدى سوريا.
وشدد وزير الخارجية السوري خلال استقبال كروبسكي على الأهمية البالغة للعلاقات السورية السويسرية، معربا عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها سويسرا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
من جهتها، لفتت كروبسكي إلى أهمية التعاون الثنائي بين سويسرا وسوريا، مؤكدة أن بلادها كانت ثابتة على موقفها الحيادي التاريخي وعلى بذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري في أزمته.
وحضر اللقاء من الجانب السوري السفير أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية والمغتربين والسفير غسان عبيد، مدير إدارة الاتصال والمراسم، ولؤي فلوح مدير إدارة أوروبا، ووسام النحاس من مكتب الوزير.
وحضر من الجانب السويسري بياترس موكس، رئيس مكتب الوكالة السويسرية للتنمية في سوريا، ودومينيك هاينزر من السفارة السويسرية في بيروت.
© Sputnik . M.DAMOURسويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا
سويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
سويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا
© Sputnik . M.DAMOUR
© Sputnik . M.DAMOURسويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا
سويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
سويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا
© Sputnik . M.DAMOUR
© Sputnik . M.DAMOURسويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا
سويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
سويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا
© Sputnik . M.DAMOUR
© Sputnik . M.DAMOURسويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا
سويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
سويسرا تعين قائما بالأعمال في سفارتها لدى سوريا
© Sputnik . M.DAMOUR
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