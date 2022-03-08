سيدة تقتحم ملعب بحجر لضرب لاعب أصاب زوجها خلال مباراة بالدوري الكيني... صور
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYمقتل ما لا يقل عن ستة مشجعين في تدافع باستاد مباراة الكاميرون وجرز القمر الاثنين 24 يناير 2022
أصبح زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانغو نجم فريق غورماهيا الكيني، حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما باقتحام أرضية الملعب وفي يدها حجرا كبيا، من أجل ضرب اللاعب الذي تسبب بإصابة زوجها في المباراة.
ونقلت وسائل إعلام كينية، عن زوجة اللاعب الكيني وتدعى نيار كاساغام، قولها "لقد تم الاعتداء على زوجي .. لقد أغضبني ذلك".
الدوري الكيني الممتاز | زوجة اللاعب يُدعى صامويل أونيانجو لاعب نادي جورماهيا، تحاول الدخول لأرضية الملعب بعد تعرض زوجها لإصابة خطيرة أثناء مباراته ضد نادي ألينزي ستار 📸 pic.twitter.com/B0PjEThE6N— kora11.com (@kora11) March 6, 2022
وأضافت "حينما دخلت الملعب وجدت زوجي ملقى الأرض فاقدا لوعيه تماما".
وتابعت "أثار ذلك المشهد غضبي الشديد، بعدها التقط حجراً لانتقم من الشخص الذي قام بالاعتداء على زوجي داخل الملعب".
نزول زوجة اللاعب " صامويل أونيانجو " نجم نادي غورماهيا لأرضية الملعب لضرب أحد لاعبي الخصم بعد أن تسبب بإصابة خطيرة لزوجها أثناء مباراته ضد نادي ألينزي ستار بالدوري الكيني الغير ممتاز .. pic.twitter.com/uMYGAxctF5— 🇩🇿𝒜ℋℳℰ𝒟 ا̍حۡــمۭــد🕋 (@BenmohamedRamz1) March 7, 2022
وأتمت "عندما اقتربت من اللاعب الذي أصاب زوجي/ اكتشفت أني أعرفه جيداً، لذلك ألقيت الحجر من يدي".
وكان رجال الأمن داخل الملعب قد امسكوا زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانجو، بعد اقتحامها ملعب المباراة وبيدها حجراً كبيراً في محاولة الانتقام من اللاعب الذي تسبب في إصابة زوجها وفقدان وعيه في المباراة.
📸 | من محاولة زوجة اللاعب " صامويل أونيانجو " لاعب نادي " غورماهيا " للدخول لأرضية الملعب بعد تعرض اللاعب لإصابة خطيرة أثناء مباراته ضد نادي ألينزي ستار بالدوري الكيني الممتاز .. 😁 pic.twitter.com/W8mDatgYQd— Ashraf Dk88 (@AshrafDk88) March 6, 2022
وحسب الصحيفة الكينية، انتهت المباراة بفوز فريق زوجة اللاعب الكيني أونيانغو غورماهيا على نظيره ألينزي ستار، بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري الكيني.
يذكر أن فريق غورماهيا يحتل المركز الرابع ترتيب الدوري الكيني برصيد 34 نقطة.