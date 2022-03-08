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https://arabic.sputniknews.com/20220308/سيدة-تقتحم-ملعب-بحجر-لضرب-لاعب-أصاب-زوجها-خلال-مباراة-بالدوري-الكيني-صور-1059646492.html
سيدة تقتحم ملعب بحجر لضرب لاعب أصاب زوجها خلال مباراة بالدوري الكيني... صور
سيدة تقتحم ملعب بحجر لضرب لاعب أصاب زوجها خلال مباراة بالدوري الكيني... صور
أصبح زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانغو نجم فريق غورماهيا الكيني، حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما باقتحام أرضية الملعب وفي يدها حجرا كبيا،... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T21:23+0000
2022-03-08T21:23+0000
منوعات
رياضة
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ونقلت وسائل إعلام كينية، عن زوجة اللاعب الكيني وتدعى نيار كاساغام، قولها "لقد تم الاعتداء على زوجي .. لقد أغضبني ذلك".وأضافت "حينما دخلت الملعب وجدت زوجي ملقى الأرض فاقدا لوعيه تماما".وتابعت "أثار ذلك المشهد غضبي الشديد، بعدها التقط حجراً لانتقم من الشخص الذي قام بالاعتداء على زوجي داخل الملعب".وأتمت "عندما اقتربت من اللاعب الذي أصاب زوجي/ اكتشفت أني أعرفه جيداً، لذلك ألقيت الحجر من يدي".وكان رجال الأمن داخل الملعب قد امسكوا زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانجو، بعد اقتحامها ملعب المباراة وبيدها حجراً كبيراً في محاولة الانتقام من اللاعب الذي تسبب في إصابة زوجها وفقدان وعيه في المباراة.وحسب الصحيفة الكينية، انتهت المباراة بفوز فريق زوجة اللاعب الكيني أونيانغو غورماهيا على نظيره ألينزي ستار، بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري الكيني.يذكر أن فريق غورماهيا يحتل المركز الرابع ترتيب الدوري الكيني برصيد 34 نقطة.
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منوعات, رياضة

سيدة تقتحم ملعب بحجر لضرب لاعب أصاب زوجها خلال مباراة بالدوري الكيني... صور

21:23 GMT 08.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYمقتل ما لا يقل عن ستة مشجعين في تدافع باستاد مباراة الكاميرون وجرز القمر الاثنين 24 يناير 2022
مقتل ما لا يقل عن ستة مشجعين في تدافع باستاد مباراة الكاميرون وجرز القمر الاثنين 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أصبح زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانغو نجم فريق غورماهيا الكيني، حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما باقتحام أرضية الملعب وفي يدها حجرا كبيا، من أجل ضرب اللاعب الذي تسبب بإصابة زوجها في المباراة.
ونقلت وسائل إعلام كينية، عن زوجة اللاعب الكيني وتدعى نيار كاساغام، قولها "لقد تم الاعتداء على زوجي .. لقد أغضبني ذلك".
وأضافت "حينما دخلت الملعب وجدت زوجي ملقى الأرض فاقدا لوعيه تماما".
وتابعت "أثار ذلك المشهد غضبي الشديد، بعدها التقط حجراً لانتقم من الشخص الذي قام بالاعتداء على زوجي داخل الملعب".
وأتمت "عندما اقتربت من اللاعب الذي أصاب زوجي/ اكتشفت أني أعرفه جيداً، لذلك ألقيت الحجر من يدي".
وكان رجال الأمن داخل الملعب قد امسكوا زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانجو، بعد اقتحامها ملعب المباراة وبيدها حجراً كبيراً في محاولة الانتقام من اللاعب الذي تسبب في إصابة زوجها وفقدان وعيه في المباراة.
وحسب الصحيفة الكينية، انتهت المباراة بفوز فريق زوجة اللاعب الكيني أونيانغو غورماهيا على نظيره ألينزي ستار، بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري الكيني.
يذكر أن فريق غورماهيا يحتل المركز الرابع ترتيب الدوري الكيني برصيد 34 نقطة.
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