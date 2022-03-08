https://arabic.sputniknews.com/20220308/شركة-شل-تعلن-عزمها-الانسحاب-من-مشاريع-النفط-والغاز-في-روسيا-1059614985.html
شركة "شل" تعلن عزمها الانسحاب من مشاريع النفط والغاز في روسيا
شركة "شل" تعلن عزمها الانسحاب من مشاريع النفط والغاز في روسيا
تعتزم شركة "شل" البريطانية الهولندية الخروج من جميع مشاريع النفط والغاز في روسيا، وكخطوة أولى، ستوقف جميع المشتريات الفورية من النفط الروسي. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T11:38+0000
2022-03-08T11:38+0000
2022-03-08T11:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
اقتصاد
خط نفط
روسيا
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وجاء في بيان للشركة اليوم الثلاثاء "أعلنت شل اليوم عزمها الانسحاب من جميع مشاريع الهيدروكربون الروسية- بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز والغاز الطبيعي المسال- على مراحل، وفقًا لإرشادات حكومية جديدة. وكخطوة أولى فورية، ستوقف الشركة عمليات الشراء الفورية من النفط الروسي".وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، بن فان بيردن "نحن ندرك تمامًا أن قرارنا الأسبوع الماضي بشراء شحنة من النفط الخام الروسي ليتم تكريرها إلى منتجات مثل البنزين والديزل - على الرغم من كوننا نضع أمن الإمدادات في طليعة تفكيرنا - لم يكن القرار الصحيح ونحن كذلك آسفون. كما قلنا بالفعل، سنلتزم بأرباح من الكميات المحدودة المتبقية من النفط الروسي الذي سنقوم بمعالجته في صندوق مخصص. سنعمل مع شركاء المساعدات والوكالات الإنسانية خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتحديد المكان الأفضل للأموال من هذا الصندوق للتخفيف من العواقب الوخيمة التي تخلفها هذه الحرب على شعب أوكرانيا".توقف فورًا عن شراء النفط الخام الروسي في السوق الفورية ولن نجدد العقود الآجلة.في الوقت نفسه، وبالتشاور الوثيق مع الحكومات، نقوم بتغيير سلسلة توريد النفط الخام لدينا لإزالة الأحجام الروسية. سنفعل ذلك بأسرع ما يمكن، ولكن الموقع الفعلي وتوافر البدائل يعني أن هذا قد يستغرق أسابيع حتى يكتمل وسيؤدي إلى تقليل الإنتاجية في بعض مصافي التكرير لدينا.سنغلق محطات الخدمة وعمليات وقود الطائرات وزيوت التشحيم الخاصة بنا في روسيا. سننظر بعناية فائقة في الطريقة الأكثر أمانا للقيام بذلك، لكن العملية ستبدأ على الفور.سنبدأ الانسحاب التدريجي من المنتجات البترولية وخطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال الروسية. هذا تحد معقد وسيتطلب تغيير هذا الجزء من نظام الطاقة إجراءات متضافرة من قبل الحكومات وموردي الطاقة والعملاء، وسيستغرق الانتقال إلى إمدادات الطاقة الأخرى وقتا أطول.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت شركة "شل" عن قرارها الانسحاب من المشاريع المشتركة مع غازبروم وغازبروم نفت، بما في ذلك "سخالين 2" و"ينيسي" و"سليم بتروليوم"، ووقف المشاركة في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/شركة-غازبروم-ملتزمة-بتصدير-الغاز-الروسي-عبر-أوكرانيا-بأقصى-حد-1059601478.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, خط نفط, روسيا
شركة "شل" تعلن عزمها الانسحاب من مشاريع النفط والغاز في روسيا
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تعتزم شركة "شل" البريطانية الهولندية الخروج من جميع مشاريع النفط والغاز في روسيا، وكخطوة أولى، ستوقف جميع المشتريات الفورية من النفط الروسي.
وجاء في بيان للشركة اليوم الثلاثاء "أعلنت شل اليوم عزمها الانسحاب من جميع مشاريع الهيدروكربون الروسية- بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز والغاز الطبيعي المسال- على مراحل، وفقًا لإرشادات حكومية جديدة. وكخطوة أولى فورية، ستوقف الشركة عمليات الشراء الفورية من النفط الروسي".
وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة
، بن فان بيردن "نحن ندرك تمامًا أن قرارنا الأسبوع الماضي بشراء شحنة من النفط الخام الروسي ليتم تكريرها إلى منتجات مثل البنزين والديزل - على الرغم من كوننا نضع أمن الإمدادات في طليعة تفكيرنا - لم يكن القرار الصحيح ونحن كذلك آسفون. كما قلنا بالفعل، سنلتزم بأرباح من الكميات المحدودة المتبقية من النفط الروسي الذي سنقوم بمعالجته في صندوق مخصص. سنعمل مع شركاء المساعدات والوكالات الإنسانية خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتحديد المكان الأفضل للأموال من هذا الصندوق للتخفيف من العواقب الوخيمة التي تخلفها هذه الحرب على شعب أوكرانيا".
وأضاف "لقد استرشدت إجراءاتنا حتى الآن بالمناقشات المستمرة مع الحكومات حول الحاجة إلى فصل المجتمع عن تدفقات الطاقة الروسية، مع الحفاظ على إمدادات الطاقة. توضح التهديدات اليوم لوقف تدفق خطوط الأنابيب إلى أوروبا الخيارات الصعبة والعواقب المحتملة، التي نواجهها عندما نحاول القيام بذلك. بعد البيانات الحكومية هذا الأسبوع، أود أن أكشف عن موقفنا بوضوح وسوف نقوم بما يلي:
توقف فورًا عن شراء النفط الخام الروسي في السوق الفورية ولن نجدد العقود الآجلة.
في الوقت نفسه، وبالتشاور الوثيق مع الحكومات، نقوم بتغيير سلسلة توريد النفط الخام لدينا لإزالة الأحجام الروسية. سنفعل ذلك بأسرع ما يمكن، ولكن الموقع الفعلي وتوافر البدائل يعني أن هذا قد يستغرق أسابيع حتى يكتمل وسيؤدي إلى تقليل الإنتاجية في بعض مصافي التكرير لدينا.
سنغلق محطات الخدمة وعمليات وقود الطائرات وزيوت التشحيم الخاصة بنا في روسيا. سننظر بعناية فائقة في الطريقة الأكثر أمانا للقيام بذلك، لكن العملية ستبدأ على الفور.
سنبدأ الانسحاب التدريجي من المنتجات البترولية وخطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال الروسية. هذا تحد معقد وسيتطلب تغيير هذا الجزء من نظام الطاقة إجراءات متضافرة من قبل الحكومات وموردي الطاقة والعملاء، وسيستغرق الانتقال إلى إمدادات الطاقة الأخرى وقتا أطول.
وختم "تسلط هذه التحديات المجتمعية الضوء على المعضلة بين الضغط على الحكومة الروسية بشأن الفظائع التي ارتكبتها في أوكرانيا وضمان إمدادات طاقة مستقرة وآمنة في جميع أنحاء أوروبا، ولكن في النهاية، يعود الأمر إلى الحكومات لاتخاذ القرار بشأن المقايضات الصعبة للغاية التي يجب إجراؤها أثناء الحرب في أوكرانيا. سنواصل العمل معهم للمساعدة في إدارة الآثار المحتملة على أمن إمدادات الطاقة، لا سيما في أوروبا".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت شركة "شل" عن قرارها الانسحاب من المشاريع المشتركة مع غازبروم وغازبروم نفت، بما في ذلك "سخالين 2" و"ينيسي" و"سليم بتروليوم"، ووقف المشاركة في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".