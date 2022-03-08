https://arabic.sputniknews.com/20220308/شركة-غازبروم-ملتزمة-بتصدير-الغاز-الروسي-عبر-أوكرانيا-بأقصى-حد-1059601478.html
شركة "غازبروم" ملتزمة بتصدير الغاز الروسي عبر أوكرانيا بأقصى حد
شركة "غازبروم" ملتزمة بتصدير الغاز الروسي عبر أوكرانيا بأقصى حد
كان نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية في أقصى حدود التزامات غازبروم التعاقدية تجاه أوكرانيا لأكثر من أسبوع، وفقًا لبيانات شركة GTS الأوكرانية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T06:56+0000
2022-03-08T06:56+0000
2022-03-08T06:56+0000
شركة غازبروم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبلغت طلبات ضخ الغاز على الحدود بين روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء 109.5 مليون متر مكعب. تم الحفاظ على مخطط إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا".في الليلة السابقة، اشترت شركة غازبروم 290 ألف متر مكعب من السعة المعروضة التي تبلغ 3.7 مليون متر مكعب، وفي الصباح اشترت سعات إضافية بنفس الحجم. ستكون الشركة قادرة على استخدامها من الساعة 8.00 بتوقيت موسكو في 8 مارس/ آذار إلى 8.00 بتوقيت موسكو في 9 مارس، وفقًا لبيانات منصة GSA.يعزو الخبراء نمو صادرات الغاز الروسي في الأيام الأخيرة إلى المخاطر الناجمة عن العمليات الروسية في أوكرانيا، وكذلك إلى توقعات الطقس في أوروبا. سيتراجع الطقس البارد المتوقع في المملكة المتحدة وشمال فرنسا وهولندا تدريجيًا هذا الأسبوع، وفقًا لـ Meteomatics ، لكن في ألمانيا وإيطاليا، من المرجح أن يستمر الطقس البارد الشاذ طوال الأسبوع.يشكل يامال-أوروبا ونظام نقل الغاز عبر أوكرانيا، إلى جانب "نورد ستريم"، أحد الطرق الرئيسية لتوصيل الغاز بواسطة خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غازبروم, روسيا, أخبار أوكرانيا
شركة "غازبروم" ملتزمة بتصدير الغاز الروسي عبر أوكرانيا بأقصى حد
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كان نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية في أقصى حدود التزامات غازبروم التعاقدية تجاه أوكرانيا لأكثر من أسبوع، وفقًا لبيانات شركة GTS الأوكرانية.
وبلغت طلبات ضخ الغاز على الحدود بين روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء 109.5 مليون متر مكعب. تم الحفاظ على مخطط إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا".
في الليلة السابقة، اشترت شركة غازبروم 290 ألف متر مكعب من السعة المعروضة التي تبلغ 3.7 مليون متر مكعب، وفي الصباح اشترت سعات إضافية بنفس الحجم. ستكون الشركة قادرة على استخدامها من الساعة 8.00 بتوقيت موسكو في 8 مارس/ آذار إلى 8.00 بتوقيت موسكو في 9 مارس، وفقًا لبيانات منصة GSA.
يعزو الخبراء نمو صادرات الغاز الروسي في الأيام الأخيرة إلى المخاطر الناجمة عن العمليات الروسية في أوكرانيا، وكذلك إلى توقعات الطقس في أوروبا. سيتراجع الطقس البارد المتوقع في المملكة المتحدة وشمال فرنسا وهولندا تدريجيًا هذا الأسبوع، وفقًا لـ Meteomatics ، لكن في ألمانيا وإيطاليا، من المرجح أن يستمر الطقس البارد الشاذ طوال الأسبوع.
يشكل يامال-أوروبا ونظام نقل الغاز عبر أوكرانيا، إلى جانب "نورد ستريم"، أحد الطرق الرئيسية لتوصيل الغاز بواسطة خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا.