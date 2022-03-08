https://arabic.sputniknews.com/20220308/شهد-برمدا-تحيي-الذكرى-الأولى-لرحيل-ميادة-بسليس-1059637855.html

شهد برمدا تحيي الذكرى الأولى لرحيل ميادة بسليس

شهد برمدا تحيي الذكرى الأولى لرحيل ميادة بسليس

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل المطربة الكبيرة، ميادة بسيليس، تحيي الفنانة السورية، شهد برمدا، حفلا غنائيا برفقة الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T17:35+0000

2022-03-08T17:35+0000

2022-03-08T17:35+0000

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أخبار سوريا اليوم

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وقالت الفنانة برمدا، إن الفنانة الراحلة كانت أيقونة موسيقية مبدعة، لكنها ذهبت إلى سماء تستوعب صوتها الملائكي، مشددة على أن صوتها وإنسانيتها سيبقيان في القلوب.وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، عبرت برمدا عن استثنائية الفنانة الراحلة ميادة بسيليس، مشيرة إلى أنها: "تميزت بأن نتاجها الفني من الأغنيات كان صناعة سورية، من الكلمات إلى اللحن وحتى التوزيع، كما تميزت بالحفاظ على وقار الفنان، ولم تلجأ في أي يوم إلى تصوير كليبات غنائية مثيرة طمعا بالشهرة والانتشار".وأشارت برمدا إلى أن "صوت بسيليس ينعش الذاكرة العتيقة نحو حياة خالية من الضجيج"، مؤكدة أن "بسيليس هي صاحبة الصوت الدافئ والرقيق الحنون، الذي يتوسد عرش القلوب مع أول تنهيدة تتراقص فيها حبالها الصوتية بعفوية، مشيرة إلى أن عذوبة صوتها يجعلنا نبحر نحو الأفق البعيد".ويقام الحفل الذي ستحييه برمدا في السابع عشر من الشهر الجاري على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق (أوبرا دمشق).يشار إلى أن برمدا ستجتمع في هذا الحفل مجددا مع مواطنتها نانسي زعبلاوي بعد 14 عاما من وقوفهما على مسرح واحد بأحد المهرجانات، علما أن الحفل المقبل سيشهد أيضا مشاركة الفنانتين ليندا بيطار وسناء بركات.

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