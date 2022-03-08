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https://arabic.sputniknews.com/20220308/شيخ-الأزهر-عن-المرأة-في-يومها-العالمي-هي-الركن-الأهم-في-بناء-الأسرة-والمجتمع-1059647600.html
شيخ الأزهر عن المرأة في يومها العالمي: هي الركن الأهم في بناء الأسرة والمجتمع
شيخ الأزهر عن المرأة في يومها العالمي: هي الركن الأهم في بناء الأسرة والمجتمع
أشاد شيخ الأزهر أحمد الطيب بدور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T21:51+0000
2022-03-08T21:51+0000
اليوم العالمي للمرأة
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وكتب شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك باللغتين العربية والانجليزية إن: "المرأة هي الركن الأهم في بناء الأسرة الصالحة والمجتمعات المتحضرة".وأضاف الطيب: "قد أوجب الإسلام تقديرها واحترام حقوقها، وعلاقة الزوج بزوجته يجب أن تسودها المحبة والمودة والاحترام المتبادل والرحمة والتكامل".وأشار شيخ الأزهر إلى أن أهمية الزوجة لزوجها قائلا: "هي أم أولاده، وأمينة سرِّه، ومصباح منزله، ومصدر سعادته".ويحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة عالمية سنوية هدفها إبراز قيمة المرأة وأهمية الدور الذي تقوم به في جميع نواحي الحياة.ويركز العالم في الـ 8 من مارس/ آذار من كل عام على ما تقدمه النساء من إنجازات في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وكان أول احتفال بيوم المرأة العالمي، في العاصمة الفرنسية، باريس، عام 1945، بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي.
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اليوم العالمي للمرأة

شيخ الأزهر عن المرأة في يومها العالمي: هي الركن الأهم في بناء الأسرة والمجتمع

21:51 GMT 08.03.2022
© AP Photo / STRشيخ الأزهر أحمد الطيب
شيخ الأزهر أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / STR
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أشاد شيخ الأزهر أحمد الطيب بدور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وكتب شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك باللغتين العربية والانجليزية إن: "المرأة هي الركن الأهم في بناء الأسرة الصالحة والمجتمعات المتحضرة".
وأضاف الطيب: "قد أوجب الإسلام تقديرها واحترام حقوقها، وعلاقة الزوج بزوجته يجب أن تسودها المحبة والمودة والاحترام المتبادل والرحمة والتكامل".
وأشار شيخ الأزهر إلى أن أهمية الزوجة لزوجها قائلا: "هي أم أولاده، وأمينة سرِّه، ومصباح منزله، ومصدر سعادته".
ويحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة عالمية سنوية هدفها إبراز قيمة المرأة وأهمية الدور الذي تقوم به في جميع نواحي الحياة.
ويركز العالم في الـ 8 من مارس/ آذار من كل عام على ما تقدمه النساء من إنجازات في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وكان أول احتفال بيوم المرأة العالمي، في العاصمة الفرنسية، باريس، عام 1945، بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي.
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