https://arabic.sputniknews.com/20220308/شي-جين-لماكرون-وشولتز-يجب-مراعاة-المخاوف-الأمنية-لجميع-الدول-1059613450.html
شي جين بينغ لماكرون وشولتز: يجب مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الدول
شي جين بينغ لماكرون وشولتز: يجب مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الدول
عقد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، قمة عبر الفيديو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، وناقش قادة الدول الثلاث الوضع... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T11:03+0000
2022-03-08T11:03+0000
2022-03-08T12:32+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104153/50/1041535030_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a13f52dad69ecd41e73c163c65b3f62.jpg
وبحسب التلفزيون الصيني، شدد الرئيس الصيني على ضرورة تجنب تصعيد الوضع في أوكرانيا وعدم السماح بخروجه عن السيطرة، داعيا ماكرون وشولتز "لدعم مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا والتغلب على الصعوبات لإحلال السلام".ووفقا للتلفزيون، أكد بينغ "استعداد بلاده لتقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا". ويعتقد الجانب الصيني أنه من الضروري احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، والالتزام بالمقاصد والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104153/50/1041535030_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_54ce2c2a15fd98290548566154fc3f8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
شي جين بينغ لماكرون وشولتز: يجب مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الدول
11:03 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 12:32 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
عقد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، قمة عبر الفيديو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، وناقش قادة الدول الثلاث الوضع في أوكرانيا وتعاون الصين مع الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن الرئيس الصيني ضرورة مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الدول.
وبحسب التلفزيون الصيني، شدد الرئيس الصيني على ضرورة تجنب تصعيد الوضع في أوكرانيا وعدم السماح بخروجه عن السيطرة، داعيا ماكرون وشولتز "لدعم مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا والتغلب على الصعوبات لإحلال السلام".
ووفقا للتلفزيون، أكد بينغ "استعداد بلاده لتقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا". ويعتقد الجانب الصيني أنه من الضروري احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، والالتزام بالمقاصد والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.