https://arabic.sputniknews.com/20220308/صحفي-ألماني-يتحدث-عن-تكتم-الغرب-على-الإبادة-الجماعية-في-دونباس-1059600858.html

صحفي ألماني يتحدث عن تكتم الغرب على الإبادة الجماعية في دونباس

صحفي ألماني يتحدث عن تكتم الغرب على الإبادة الجماعية في دونباس

أشار صحفي ألماني إلى حالة التضليل الإعلامي والهيستيريا في بلاده بالإضافة للإبادة الجماعية في إقليم دونباس التي يتكتم الغرب عليها. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T06:40+0000

2022-03-08T06:40+0000

2022-03-08T06:48+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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قال الصحفي الألماني وولفجانج بيتنر، في مقابلة مع إزفستيا، إن وسائل الإعلام الغربية تتكتم على الإبادة الجماعية في دونباس، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الألمانية تناقش في الوقت الحاضر بشكل مكثف موضوع إرسال مرتزقة إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه، يريد بعض الألمان المشاركة في القتال ضد أوكرانيا، لكن الغالبية تقف إلى جانب كييف.وتابع بيتنر، قائلا: "وفقا لمعلوماتي، فقد تم تدمير أوكرانيا بالفعل. والآن ماذا بقي؟ الفوضى، البلد المدمر. سمعت أن المتطرفين اليمينيين، والجماعات الفاشية في أوكرانيا أشعلوا النيران، واضطهدوا الناس، وأن الأجانب يقيدون بالأشجار ويضربون. من غير المعقول أن يحدث هذا".ووفقا له، فإن جذور ما يحدث اليوم في أوكرانيا تعود إلى عام 2014 ، عندما وصلت "حكومة دمية" إلى السلطة في كييف. وأرسل الرئيس السابق لأوكرانيا بيترو بوروشينكو الدبابات إلى شرق أوكرانيا، حيث أراد الناس المزيد من الحكم الذاتي. هكذا بدأت الحرب التي حاول السياسيون ووسائل الإعلام الألمانية إخمادها.في 4 مارس ، أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى أن واشنطن والدول الغربية قد فاقمت الوضع في أوكرانيا. وبحسب وزير الدفاع ، فبدلا من "إجبار نظام كييف على وقف الإبادة الجماعية ضد سكان الجنوب الشرقي من بلادهم ، بدأوا بضخ الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا".

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