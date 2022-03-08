https://arabic.sputniknews.com/20220308/صحفي-ألماني-يتحدث-عن-تكتم-الغرب-على-الإبادة-الجماعية-في-دونباس-1059600858.html
صحفي ألماني يتحدث عن تكتم الغرب على الإبادة الجماعية في دونباس
صحفي ألماني يتحدث عن تكتم الغرب على الإبادة الجماعية في دونباس
أشار صحفي ألماني إلى حالة التضليل الإعلامي والهيستيريا في بلاده بالإضافة للإبادة الجماعية في إقليم دونباس التي يتكتم الغرب عليها. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T06:40+0000
2022-03-08T06:40+0000
2022-03-08T06:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059257956_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_124ac26f9a2e110d3b041778f3eeb350.jpg
قال الصحفي الألماني وولفجانج بيتنر، في مقابلة مع إزفستيا، إن وسائل الإعلام الغربية تتكتم على الإبادة الجماعية في دونباس، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الألمانية تناقش في الوقت الحاضر بشكل مكثف موضوع إرسال مرتزقة إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه، يريد بعض الألمان المشاركة في القتال ضد أوكرانيا، لكن الغالبية تقف إلى جانب كييف.وتابع بيتنر، قائلا: "وفقا لمعلوماتي، فقد تم تدمير أوكرانيا بالفعل. والآن ماذا بقي؟ الفوضى، البلد المدمر. سمعت أن المتطرفين اليمينيين، والجماعات الفاشية في أوكرانيا أشعلوا النيران، واضطهدوا الناس، وأن الأجانب يقيدون بالأشجار ويضربون. من غير المعقول أن يحدث هذا".ووفقا له، فإن جذور ما يحدث اليوم في أوكرانيا تعود إلى عام 2014 ، عندما وصلت "حكومة دمية" إلى السلطة في كييف. وأرسل الرئيس السابق لأوكرانيا بيترو بوروشينكو الدبابات إلى شرق أوكرانيا، حيث أراد الناس المزيد من الحكم الذاتي. هكذا بدأت الحرب التي حاول السياسيون ووسائل الإعلام الألمانية إخمادها.في 4 مارس ، أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى أن واشنطن والدول الغربية قد فاقمت الوضع في أوكرانيا. وبحسب وزير الدفاع ، فبدلا من "إجبار نظام كييف على وقف الإبادة الجماعية ضد سكان الجنوب الشرقي من بلادهم ، بدأوا بضخ الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059257956_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_361c8d2c5cab6aeaa3e53b3cfc6ff94d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
صحفي ألماني يتحدث عن تكتم الغرب على الإبادة الجماعية في دونباس
06:40 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 06:48 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
أشار صحفي ألماني إلى حالة التضليل الإعلامي والهيستيريا في بلاده بالإضافة للإبادة الجماعية في إقليم دونباس التي يتكتم الغرب عليها.
قال الصحفي الألماني وولفجانج بيتنر، في مقابلة مع إزفستيا، إن وسائل الإعلام الغربية تتكتم على الإبادة الجماعية في دونباس، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الألمانية تناقش في الوقت الحاضر بشكل مكثف موضوع إرسال مرتزقة إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه، يريد بعض الألمان المشاركة في القتال ضد أوكرانيا، لكن الغالبية تقف إلى جانب كييف.
وأضاف: "ما الذي يمكن توقعه إلى جانب الإصابات والوفيات؟ ازدادت الهستيريا في ألمانيا، هناك حملة تضليل ضخمة مستمرة. كثير من الناس في حالة هستيرية، لكنهم لا يعرفون ما الذي يحدث بالفعل".
وتابع بيتنر، قائلا: "وفقا لمعلوماتي، فقد تم تدمير أوكرانيا بالفعل. والآن ماذا بقي؟ الفوضى، البلد المدمر. سمعت أن المتطرفين اليمينيين، والجماعات الفاشية في أوكرانيا أشعلوا النيران، واضطهدوا الناس، وأن الأجانب يقيدون بالأشجار ويضربون. من غير المعقول أن يحدث هذا".
ووفقا له، فإن جذور ما يحدث اليو
م في أوكرانيا تعود إلى عام 2014 ، عندما وصلت "حكومة دمية" إلى السلطة في كييف. وأرسل الرئيس السابق لأوكرانيا بيترو بوروشينكو الدبابات إلى شرق أوكرانيا، حيث أراد الناس المزيد من الحكم الذاتي. هكذا بدأت الحرب التي حاول السياسيون ووسائل الإعلام الألمانية إخمادها.
وأضاف قائلا: "روسيا في وضع سيئ. تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن الأسلحة النووية، وأنه يجب أن تكون هناك صواريخ في أوكرانيا. وهو أمر سخيف. كانت روسيا في وضع خطير، فقد تعرضت مدن شرق أوكرانيا للقصف باستمرار. مات 14 ألف شخص. السياسيون لا يتحدثون عن ذلك، ولا يتحدثون عن الإبادة الجماعية. ما كان يجب أن يحدث ، لكن لم يفعل أحد شيئًا. والآن، بعد أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدونيتسك ولوغانسك، أصبحت وسائل الإعلام منزعجة".
في 4 مارس ، أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى أن واشنطن والدول الغربية قد فاقمت الوضع في أوكرانيا. وبحسب وزير الدفاع ، فبدلا من "إجبار نظام كييف على وقف الإبادة الجماعية ضد سكان الجنوب الشرقي من بلادهم ، بدأوا بضخ الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا".