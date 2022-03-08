https://arabic.sputniknews.com/20220308/طلاب-حمص-مع-روسيا-لكبح-النازية-وإعادة-التوازن-العالمي-وتصحيح-التاريخ-صور-1059630233.html

طلاب حمص: مع روسيا لكبح النازية وإعادة التوازن العالمي وتصحيح التاريخ... صور

طلاب حمص: مع روسيا لكبح النازية وإعادة التوازن العالمي وتصحيح التاريخ... صور

شارك المئات من طلاب جامعة البعث في محافظة حمص وسط سوريا، بوقفة تضامنا مع روسيا وشعبها بمواجهة السياسات الأمريكية الغربية الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها،... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T15:44+0000

2022-03-08T15:44+0000

2022-03-08T15:44+0000

روسيا

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الروسية والسورية وهتفوا بالنصر للبلدين على الإرهاب والنازية والداعمين لهما.وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد الباسط الخطيب لـ"سبوتنيك"، إن "وقفة اليوم تعبير عن محبتنا للشعب الروسي ووقوفنا معه ضد كل ما يحاك لتهديد أمنه القومي، ونحن اليوم نقف إلى جانب روسيا الاتحادية -قيادة وشعبا- ضد التكالب الإمبريالي عليها".أناستاسيا كالوسكينا رئيسة الجالية الروسية في سوريا، نوهت في كلمة لها خلال الوقفة بأهمية العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين البلدين والتي تؤكد عمق العلاقة بينهما منذ زمن طويل والتي تتأصل وتكبر يوماً بعد يوم.وقالت كالوسكينا: "وقفت هنا في ساحة الجامعة يوم تحرير حمص من الإرهاب مع رفاقي الروس لنبارك لحمص ولسوريا هذا الانتصار، واليوم أقف لأعبر عن شكري وامتناني لسوريا قائداً وشعباً لوقوفهم إلى جانب روسيا في محاربتها النازية الجديدة".وأضافت كالوسكينا: "نحن في سوريا وروسيا كنا وسنبقى شعبين صديقين محبين للسلام داعين للخير ضد كل شرور الإمبريالية والقوى المعادية".وعبر طلاب مشاركون في الوقفة التضامية عن دعمهم للجيش الروسي والرئيس فلاديمير بوتين مؤكدين أن العملية التي تقوم بها روسيا هي إعادة للتوزان العالمي وتصحيح لمسار التاريخ، ووجهوا تحياتهم إلى الشعب الروسي الذي وقف إلى جانب الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب.وقال أحد المشاركين: "نقول لروسيا.. نحن معك ضد النازية الجديدة حتى النصر المؤزر والمستمر منذ هزيمة النازية الهتلرية".

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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم