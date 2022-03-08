طلاب حمص: مع روسيا لكبح النازية وإعادة التوازن العالمي وتصحيح التاريخ... صور
© Sputnik . Osama Diuobمظاهرات طلابية في حمص: مع روسيا لكبح النازية وإعادة التوازن العالمي وتصحيح التاريخ
© Sputnik . Osama Diuob
شارك المئات من طلاب جامعة البعث في محافظة حمص وسط سوريا، بوقفة تضامنا مع روسيا وشعبها بمواجهة السياسات الأمريكية الغربية الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها، ودعما لمعركتها الجديدة التي تخوضها نيابة عن العالم لإعادة التوازن وتصحيح مسار التاريخ.
ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الروسية والسورية وهتفوا بالنصر للبلدين على الإرهاب والنازية والداعمين لهما.
وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد الباسط الخطيب لـ"سبوتنيك"، إن "وقفة اليوم تعبير عن محبتنا للشعب الروسي ووقوفنا معه ضد كل ما يحاك لتهديد أمنه القومي، ونحن اليوم نقف إلى جانب روسيا الاتحادية -قيادة وشعبا- ضد التكالب الإمبريالي عليها".
© Sputnik . Osama Diuobمظاهرات طلابية في حمص: مع روسيا لكبح النازية وإعادة التوازن العالمي وتصحيح التاريخ
مظاهرات طلابية في حمص: مع روسيا لكبح النازية وإعادة التوازن العالمي وتصحيح التاريخ
© Sputnik . Osama Diuob
أناستاسيا كالوسكينا رئيسة الجالية الروسية في سوريا، نوهت في كلمة لها خلال الوقفة بأهمية العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين البلدين والتي تؤكد عمق العلاقة بينهما منذ زمن طويل والتي تتأصل وتكبر يوماً بعد يوم.
© Sputnik . Osama Diuobمظاهرات طلابية في حمص: مع روسيا لكبح النازية وإعادة التوازن العالمي وتصحيح التاريخ
مظاهرات طلابية في حمص: مع روسيا لكبح النازية وإعادة التوازن العالمي وتصحيح التاريخ
© Sputnik . Osama Diuob
وقالت كالوسكينا: "وقفت هنا في ساحة الجامعة يوم تحرير حمص من الإرهاب مع رفاقي الروس لنبارك لحمص ولسوريا هذا الانتصار، واليوم أقف لأعبر عن شكري وامتناني لسوريا قائداً وشعباً لوقوفهم إلى جانب روسيا في محاربتها النازية الجديدة".
© Sputnik . Osama Diuobمظاهرات طلابية في حمص: مع روسيا لكبح النازية وإعادة التوازن العالمي وتصحيح التاريخ
مظاهرات طلابية في حمص: مع روسيا لكبح النازية وإعادة التوازن العالمي وتصحيح التاريخ
© Sputnik . Osama Diuob
وأضافت كالوسكينا: "نحن في سوريا وروسيا كنا وسنبقى شعبين صديقين محبين للسلام داعين للخير ضد كل شرور الإمبريالية والقوى المعادية".
© Sputnik . Osama Diuobمظاهرات طلابية في حمص: مع روسيا لكبح النازية وإعادة التوازن العالمي وتصحيح التاريخ
مظاهرات طلابية في حمص: مع روسيا لكبح النازية وإعادة التوازن العالمي وتصحيح التاريخ
© Sputnik . Osama Diuob
وعبر طلاب مشاركون في الوقفة التضامية عن دعمهم للجيش الروسي والرئيس فلاديمير بوتين مؤكدين أن العملية التي تقوم بها روسيا هي إعادة للتوزان العالمي وتصحيح لمسار التاريخ، ووجهوا تحياتهم إلى الشعب الروسي الذي وقف إلى جانب الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب.
© Sputnik . Osama Diuobمظاهرات طلابية في حمص: مع روسيا لكبح النازية وإعادة التوازن العالمي وتصحيح التاريخ
مظاهرات طلابية في حمص: مع روسيا لكبح النازية وإعادة التوازن العالمي وتصحيح التاريخ
© Sputnik . Osama Diuob
وقال أحد المشاركين: "نقول لروسيا.. نحن معك ضد النازية الجديدة حتى النصر المؤزر والمستمر منذ هزيمة النازية الهتلرية".