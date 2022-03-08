عربي
شي جين بينغ لماكرون وشولتز: يجب مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الدول
https://arabic.sputniknews.com/20220308/علماء-روس-يبتكرون-نظاما-آليا-لشحن-الطائرات-المسيرة-1059602679.html
علماء روس يبتكرون نظاما آليا لشحن الطائرات المسيرة
علماء روس يبتكرون نظاما آليا لشحن الطائرات المسيرة
حصل علماء جامعة نيجني نوفغورود على براءة اختراع عن نظام شحن تلقائي للطائرات المسيرة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T07:40+0000
2022-03-08T07:40+0000
تكنولوجيا
روسيا
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1049153008_36:0:1620:891_1920x0_80_0_0_bea0fd5913e7f78da1c2f5b8a7c2d1dd.jpg
يتميز الابتكار الروسي بدقة تنسيق الطائرات المسيرة مع محطة الشحن غير التلامسي. يتيح النظام الحاصل على براءة اختراع إمكانية الحصول على الحد الأدنى من تحسين الطائرات المسيرة - وهذا يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة وتكلفة النظام مقارنة بالنظائر، ولكن في نفس الوقت لا يؤثر على أداء تحليق الطائرة المسيرة.يمكن لوحدة التحكم في النظام، إذا لزم الأمر، التواصل مع الطائرة المسيرة. المنصة عبارة عن محطة مستقل ، "تعمل" بالطاقة الشمسية. لديها كاميرا للأشعة فوق البنفسجية. تحتوي وحدة الطاقة على بطارية وملفات تخلق مجالًا مغناطيسيًا متناوبًا لإعادة الشحن بدون تلامس.تدخل الطائرة المسيرة منطقة الرؤية بسبب نظام الملاحة القياسي المعتمد على GPS / GLONASS ، وبعد ذلك تستخدم قناة راديو للبحث عن شبكة المنطقة المحلية لمحطة مستقلة، وتقوم بتشغيل مصدر الأشعة فوق البنفسجية وتنقل إحداثيات المحطة .تم تجهيز الطائرة بوحدة حسابية تتعرف، باستخدام خوارزمية، على علامات الهبوط. إنها شبكة عصبية مدربة بشكل خاص، والتي تتيح الحد الأدنى من استخدام قدرات الحوسبة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1049153008_234:0:1422:891_1920x0_80_0_0_c1570b00d525ee54ce7a4560fcef2849.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تكنولوجيا, روسيا, علوم

علماء روس يبتكرون نظاما آليا لشحن الطائرات المسيرة

07:40 GMT 08.03.2022
© وزارة دفاع روسيا / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق طائرة مسيرة أثناء تدريب القوات المسلحة الروسية
إطلاق طائرة مسيرة أثناء تدريب القوات المسلحة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© وزارة دفاع روسيا
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
حصل علماء جامعة نيجني نوفغورود على براءة اختراع عن نظام شحن تلقائي للطائرات المسيرة.
يتميز الابتكار الروسي بدقة تنسيق الطائرات المسيرة مع محطة الشحن غير التلامسي. يتيح النظام الحاصل على براءة اختراع إمكانية الحصول على الحد الأدنى من تحسين الطائرات المسيرة - وهذا يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة وتكلفة النظام مقارنة بالنظائر، ولكن في نفس الوقت لا يؤثر على أداء تحليق الطائرة المسيرة.
أوضح الأستاذ المساعد بقسم التكنولوجيا العصبية في معهد علم الأحياء والطب الحيوي سيرغي ستاسينكو: "يتم شحن الطائرة المسيرة لاسلكيًا باستخدام محول الهواء، حيث يتم نقل الطاقة من الدائرة الأولية لمنصة الهبوط إلى الدائرة الثانوية للجهاز من خلال مجال مغناطيسي. يزيل اختراعنا أوجه القصور في النماذج الأولية من خلال التصميم الأصلي لمحطة شحن مستقلة وخوارزمية التحكم في الهبوط استنادًا إلى التطورات الخاصة بنا في مجال أنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة التصوير الفلوري. "
يمكن لوحدة التحكم في النظام، إذا لزم الأمر، التواصل مع الطائرة المسيرة. المنصة عبارة عن محطة مستقل ، "تعمل" بالطاقة الشمسية. لديها كاميرا للأشعة فوق البنفسجية. تحتوي وحدة الطاقة على بطارية وملفات تخلق مجالًا مغناطيسيًا متناوبًا لإعادة الشحن بدون تلامس.
تدخل الطائرة المسيرة منطقة الرؤية بسبب نظام الملاحة القياسي المعتمد على GPS / GLONASS ، وبعد ذلك تستخدم قناة راديو للبحث عن شبكة المنطقة المحلية لمحطة مستقلة، وتقوم بتشغيل مصدر الأشعة فوق البنفسجية وتنقل إحداثيات المحطة .
تم تجهيز الطائرة بوحدة حسابية تتعرف، باستخدام خوارزمية، على علامات الهبوط. إنها شبكة عصبية مدربة بشكل خاص، والتي تتيح الحد الأدنى من استخدام قدرات الحوسبة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала