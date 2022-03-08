https://arabic.sputniknews.com/20220308/علماء-روس-يبتكرون-نظاما-آليا-لشحن-الطائرات-المسيرة-1059602679.html
علماء روس يبتكرون نظاما آليا لشحن الطائرات المسيرة
علماء روس يبتكرون نظاما آليا لشحن الطائرات المسيرة
حصل علماء جامعة نيجني نوفغورود على براءة اختراع عن نظام شحن تلقائي للطائرات المسيرة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T07:40+0000
2022-03-08T07:40+0000
2022-03-08T07:40+0000
تكنولوجيا
روسيا
علوم
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يتميز الابتكار الروسي بدقة تنسيق الطائرات المسيرة مع محطة الشحن غير التلامسي. يتيح النظام الحاصل على براءة اختراع إمكانية الحصول على الحد الأدنى من تحسين الطائرات المسيرة - وهذا يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة وتكلفة النظام مقارنة بالنظائر، ولكن في نفس الوقت لا يؤثر على أداء تحليق الطائرة المسيرة.يمكن لوحدة التحكم في النظام، إذا لزم الأمر، التواصل مع الطائرة المسيرة. المنصة عبارة عن محطة مستقل ، "تعمل" بالطاقة الشمسية. لديها كاميرا للأشعة فوق البنفسجية. تحتوي وحدة الطاقة على بطارية وملفات تخلق مجالًا مغناطيسيًا متناوبًا لإعادة الشحن بدون تلامس.تدخل الطائرة المسيرة منطقة الرؤية بسبب نظام الملاحة القياسي المعتمد على GPS / GLONASS ، وبعد ذلك تستخدم قناة راديو للبحث عن شبكة المنطقة المحلية لمحطة مستقلة، وتقوم بتشغيل مصدر الأشعة فوق البنفسجية وتنقل إحداثيات المحطة .تم تجهيز الطائرة بوحدة حسابية تتعرف، باستخدام خوارزمية، على علامات الهبوط. إنها شبكة عصبية مدربة بشكل خاص، والتي تتيح الحد الأدنى من استخدام قدرات الحوسبة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تكنولوجيا, روسيا, علوم
علماء روس يبتكرون نظاما آليا لشحن الطائرات المسيرة
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حصل علماء جامعة نيجني نوفغورود على براءة اختراع عن نظام شحن تلقائي للطائرات المسيرة.
يتميز الابتكار الروسي بدقة تنسيق الطائرات المسيرة مع محطة الشحن غير التلامسي. يتيح النظام الحاصل على براءة اختراع إمكانية الحصول على الحد الأدنى من تحسين الطائرات المسيرة - وهذا يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة وتكلفة النظام مقارنة بالنظائر، ولكن في نفس الوقت لا يؤثر على أداء تحليق الطائرة المسيرة.
أوضح الأستاذ المساعد بقسم التكنولوجيا العصبية في معهد علم الأحياء والطب الحيوي سيرغي ستاسينكو: "يتم شحن الطائرة المسيرة لاسلكيًا باستخدام محول الهواء، حيث يتم نقل الطاقة من الدائرة الأولية لمنصة الهبوط إلى الدائرة الثانوية للجهاز من خلال مجال مغناطيسي. يزيل اختراعنا أوجه القصور في النماذج الأولية من خلال التصميم الأصلي لمحطة شحن مستقلة وخوارزمية التحكم في الهبوط استنادًا إلى التطورات الخاصة بنا في مجال أنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة التصوير الفلوري. "
يمكن لوحدة التحكم في النظام، إذا لزم الأمر، التواصل مع الطائرة المسيرة. المنصة عبارة عن محطة مستقل ، "تعمل" بالطاقة الشمسية. لديها كاميرا للأشعة فوق البنفسجية. تحتوي وحدة الطاقة على بطارية وملفات تخلق مجالًا مغناطيسيًا متناوبًا لإعادة الشحن بدون تلامس.
تدخل الطائرة المسيرة منطقة الرؤية بسبب نظام الملاحة القياسي المعتمد على GPS / GLONASS ، وبعد ذلك تستخدم قناة راديو للبحث عن شبكة المنطقة المحلية لمحطة مستقلة، وتقوم بتشغيل مصدر الأشعة فوق البنفسجية وتنقل إحداثيات المحطة .
تم تجهيز الطائرة بوحدة حسابية تتعرف، باستخدام خوارزمية، على علامات الهبوط. إنها شبكة عصبية مدربة بشكل خاص، والتي تتيح الحد الأدنى من استخدام قدرات الحوسبة.