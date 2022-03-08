https://arabic.sputniknews.com/20220308/عودة-حفل-غداء-مرشحي-جوائز-الأوسكار-بعد-توقفه-العام-الماضي-بسبب-كورونا-1059624715.html

عودة حفل غداء مرشحي جوائز الأوسكار بعد توقفه العام الماضي بسبب كورونا

عودة حفل غداء مرشحي جوائز الأوسكار بعد توقفه العام الماضي بسبب كورونا

عاد التقليد السنوي الذي يجتمع فيه المرشحون لجوائز الأوسكار حول مأدبة الغداء، بعد توقفه بسبب إجراءات فيروس كورونا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T14:59+0000

2022-03-08T14:59+0000

2022-03-08T15:00+0000

جائزة أوسكار

فيروس كورونا

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وحسب "رويترز"، اجتمع ويل سميث وكريستين ستيوارت ومرشحون آخرون لجائزة الأوسكار أمس الاثنين، للاحتفال في مأدبة غداء لمرشحي جائزة الأوسكار السنوية، وهي واحدة من أكبر التجمعات في صناعة السينما منذ وباء كورونا.كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق فيرمونت سينشري بلازا في لوس أنجلوس، كل من بنديكت كومبرباتش وجيسيكا شاستين وستيفن سبيلبرغ وبرادلي كوبر.من جهته قال ويل باكر، منتج حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام: "لن يكون هذا العام مثل أي عام آخر"، مضيفا: "إذا كان هناك وقت لنكون شاكرين ومبتهجين في حدث يضعنا في نفس المكان، فهذه هي السنة".هذا العام، يخطط المنظمون لاستضافة حشد كبير في مسرح دولبي في هوليوود، وهو المنزل التقليدي للعرض.يتصدر فيلم "ذاباور اوف ذا دوج" ذو الطابع الغربي الترشيحات بـ 12 ترشيحا، يليه فيلم الخيال العلمي الملحمي "ضن".قال باكر: "بصراحة، الجمهور لا يهتم بمثل هذه الرسميات، وأنت تعرف ما الذي يهمهم؟ إنهم يهتمون بك، برحلتك، بشغفك... فتحدث عنها".

https://arabic.sputniknews.com/20210422/لأول-مرة-حفل-توزيع-جوائز-أوسكار-2021-في-محطة-للقطارات-بسبب-كورونا-1048776198.html

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جائزة أوسكار, فيروس كورونا