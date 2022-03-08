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https://arabic.sputniknews.com/20220308/فرنسا-أي-تأجيل-للمحادثات-النووية-الإيرانية-يهدد-فرص-الوصول-لاتفاق-1059640009.html
فرنسا: أي تأجيل للمحادثات النووية الإيرانية يهدد فرص الوصول لاتفاق
فرنسا: أي تأجيل للمحادثات النووية الإيرانية يهدد فرص الوصول لاتفاق
حذرت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، من أن أي تأجيل آخر لمحادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني قد تهدد فرص الوصول إلى اتفاق. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T18:19+0000
2022-03-08T18:19+0000
أخبار فرنسا
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجندر، أيضا في إفادة يومية للصحفيين، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعت جميع الأطراف إلى تبني نهج مسؤول للوصول إلى اتفاق، بحسب "رويترز".وكان علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن، الاثنين، أن آفاق المحادثات النووية الجارية في فيينا "ما زالت غير واضحة".وكتب شمخاني على "تويتر": "أولوية إيران في المحادثات هي حل القضايا التي تعتبر خطا أحمر... المبادرات الجديدة" مطلوبة من قبل جميع الأطراف في المفاوضات من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق قوي.وأعلنت إيران يوم السبت، أنها وافقت على خريطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى الدولية الموقع في 2015.وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فينا الأخيرة.وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رفائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "اتفقنا على أن نزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول نهاية شهر "خورداد" الإيراني (21 يونيو/ حزيران) بوثائق تتعلق بالقضايا العالقة بين طهران والوكالة".وكان غروسي وصل طهران، في وقت متأخر من يوم الجمعة، لبحث واحدة من آخر القضايا الشائكة التي تعيق إحياء الاتفاق، الذي قيد من قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/قائد-الحرس-الثوري-إيران-أول-بلد-مسلم-يضع-قمرا-صناعيا-في-المدار-فيديو-1059617444.html
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أخبار فرنسا

فرنسا: أي تأجيل للمحادثات النووية الإيرانية يهدد فرص الوصول لاتفاق

18:19 GMT 08.03.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض "إكسبو 2020 دبي"، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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حذرت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، من أن أي تأجيل آخر لمحادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني قد تهدد فرص الوصول إلى اتفاق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجندر، أيضا في إفادة يومية للصحفيين، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعت جميع الأطراف إلى تبني نهج مسؤول للوصول إلى اتفاق، بحسب "رويترز".
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
قائد الحرس الثوري: إيران أول بلد مسلم يضع قمرا صناعيا في المدار... فيديو
12:22 GMT
وكان علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن، الاثنين، أن آفاق المحادثات النووية الجارية في فيينا "ما زالت غير واضحة".
وكتب شمخاني على "تويتر": "أولوية إيران في المحادثات هي حل القضايا التي تعتبر خطا أحمر... المبادرات الجديدة" مطلوبة من قبل جميع الأطراف في المفاوضات من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق قوي.
وأعلنت إيران يوم السبت، أنها وافقت على خريطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى الدولية الموقع في 2015.
وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فينا الأخيرة.
وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رفائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "اتفقنا على أن نزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول نهاية شهر "خورداد" الإيراني (21 يونيو/ حزيران) بوثائق تتعلق بالقضايا العالقة بين طهران والوكالة".
وكان غروسي وصل طهران، في وقت متأخر من يوم الجمعة، لبحث واحدة من آخر القضايا الشائكة التي تعيق إحياء الاتفاق، الذي قيد من قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
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