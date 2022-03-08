https://arabic.sputniknews.com/20220308/فلايت-رادار-يحدث-بياناته-بشأن-رحلة-للخطوط-الجوية-القطرية-أعلن-فيها-أنها-في-الأجواء-الأوكرانية-1059610233.html
"فلايت رادار" يحدث بياناته بشأن رحلة للخطوط الجوية القطرية أعلن فيها أنها في الأجواء الأوكرانية
"فلايت رادار" يحدث بياناته بشأن رحلة للخطوط الجوية القطرية أعلن فيها أنها في الأجواء الأوكرانية
تحلق طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية في المجال الجوي لأوكرانيا في منطقة أوديسا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T10:22+0000
2022-03-08T10:22+0000
2022-03-08T10:22+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما نشر موقع Flightradar24، فإن الطائرة في المجال الجوي لأوكرانيا في منطقة أوديسا.وأضاف الموقع أن الطائرة تطير من العاصمة القطرية الدوحة إلى مونتريال بكندا. وقد حلقت في السابق فوق شبه جزيرة القرم وتطير حاليًا في منطقة أوديسا. ويتابع رحلة الطائرة أكثر من 62 ألف مستخدم.ويحدث الموقع بياناته لاحقا مبينا أن الطائرة الآن في الأجواء التركية في منطقة زنغولداق، ولم تصل إلى البحر الأسود.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
"فلايت رادار" يحدث بياناته بشأن رحلة للخطوط الجوية القطرية أعلن فيها أنها في الأجواء الأوكرانية
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تحلق طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية في المجال الجوي لأوكرانيا في منطقة أوديسا.
وبحسب ما نشر موقع Flightradar24، فإن الطائرة في المجال الجوي لأوكرانيا في منطقة أوديسا.
وأضاف الموقع أن الطائرة تطير من العاصمة القطرية الدوحة إلى مونتريال بكندا. وقد حلقت في السابق فوق شبه جزيرة القرم وتطير حاليًا في منطقة أوديسا.
ويتابع رحلة الطائرة أكثر من 62 ألف مستخدم.
ويحدث الموقع بياناته لاحقا مبينا أن الطائرة الآن في الأجواء التركية في منطقة زنغولداق، ولم تصل إلى البحر الأسود.