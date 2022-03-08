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https://arabic.sputniknews.com/20220308/قتلى-وجرحى-معظمهم-من-الأمن-الباكستاني-في-انفجار-قريب-من-موكب-لرئيس-الجمهورية-1059638697.html
قتلى وجرحى معظمهم من الأمن الباكستاني في انفجار قريب من موكب لرئيس الجمهورية
قتلى وجرحى معظمهم من الأمن الباكستاني في انفجار قريب من موكب لرئيس الجمهورية
قال الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، إن 7 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 25 آخرون، معظمهم من أفراد الشرطة وقوات شبه عسكرية باكستانية خلال الانفجار الذي وقع في... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T17:45+0000
2022-03-08T17:45+0000
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إسلام آباد - سبوتنيك. وأوضح بيان لاستعلامات الجيش الباكستاني، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الانفجار وقع قبل دقائق من مرور موكب رئيس الجمهورية، عارف الرحمن علوي، متوجها إلى مهرجان شعبي تاريخي في المنطقة.وكان الرئيس علوي قد شارك في الحفل الختامي للمهرجان وعاد إلى مقر الضيافة الرسمية في المنطقة، وحينما كان يتناول الغداء، بصورة متأخرة، وقع الانفجار في حينه، حيث يقع مقر الضيافة على مسافة كيلومتر واحد من موقع الانفجار.وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة كويتا عبر مروحيات، وقالت بعض المصادر الأمنية بأن رجال الأمن الذين كانوا في المنطقة لتشديد إجراءات الأمن، بمناسبة تواجد رئيس الجمهورية، استهدفهم الإرهابيون.ولم تعلن بعد أية جماعة مسئولية الانفجار، لكن يعتقد بأن "جيش تحرير بلوشستان" المحظور هو وراء الانفجار لأن منطقة "سبي" تعتبر مركزا لنشاط هذه الجماعة المحظورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/ارتفاع-حصيلة-قتلى-هجوم-داعش-على-مسجد-في-باكستان-إلى-63-1059481797.html
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قتلى وجرحى معظمهم من الأمن الباكستاني في انفجار قريب من موكب لرئيس الجمهورية

17:45 GMT 08.03.2022
© AFP 2022 / Banaras Khanوصول أفراد الأمن والمتطوعين إلى موقع انفجار في كويتا، حيث وقع الانفجار بفندق خمس نجوم "سيرينا"، باكستان،21 أبريل 2021
وصول أفراد الأمن والمتطوعين إلى موقع انفجار في كويتا، حيث وقع الانفجار بفندق خمس نجوم سيرينا، باكستان،21 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / Banaras Khan
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قال الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، إن 7 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 25 آخرون، معظمهم من أفراد الشرطة وقوات شبه عسكرية باكستانية خلال الانفجار الذي وقع في ضاحية بلدة "سبي" بمدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.
إسلام آباد - سبوتنيك. وأوضح بيان لاستعلامات الجيش الباكستاني، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الانفجار وقع قبل دقائق من مرور موكب رئيس الجمهورية، عارف الرحمن علوي، متوجها إلى مهرجان شعبي تاريخي في المنطقة.
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وكان الرئيس علوي قد شارك في الحفل الختامي للمهرجان وعاد إلى مقر الضيافة الرسمية في المنطقة، وحينما كان يتناول الغداء، بصورة متأخرة، وقع الانفجار في حينه، حيث يقع مقر الضيافة على مسافة كيلومتر واحد من موقع الانفجار.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة كويتا عبر مروحيات، وقالت بعض المصادر الأمنية بأن رجال الأمن الذين كانوا في المنطقة لتشديد إجراءات الأمن، بمناسبة تواجد رئيس الجمهورية، استهدفهم الإرهابيون.

ولم تعلن بعد أية جماعة مسئولية الانفجار، لكن يعتقد بأن "جيش تحرير بلوشستان" المحظور هو وراء الانفجار لأن منطقة "سبي" تعتبر مركزا لنشاط هذه الجماعة المحظورة.
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