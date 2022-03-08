https://arabic.sputniknews.com/20220308/قديروف-يسخر-من-عقوبات-اليابان-ضده-1059617571.html

قديروف يسخر من عقوبات اليابان ضده

قديروف يسخر من عقوبات اليابان ضده

سخر رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، من العقوبات التي فرضتها اليابان عليه، وتساءل كيف خضع بلد له تقاليد عمرها قرون فجأة تحت أوروبا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T12:19+0000

2022-03-08T12:19+0000

2022-03-08T12:27+0000

روسيا

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ونشر قديروف منشورا على "تلغرام"، جاء فيه: "لقد فرضت اليابان عقوبات على المواطنين الروس، ومن بينهم أنا. لقد بدأت للتو أفهم السياسة الرخيصة للدول وأتباعها الأوروبيين، الذين، من أجل إظهار نشاط قوي، وفرض عقوبات وتجميد حساباتي المصرفية غير الموجودة . لكن اليابان؟ دولة ذات تقاليد عمرها قرون من الأخلاق والسلوك النبيل، بوشيدو، التي كانت دائما بعيدة عن العالم بأسره، سقطت فجأة تحت أوروبا".كما أعلن قديروف عن إجراءات انتقامية "يجب على القيادة اليابانية ألا تطأ قدمها التراب الشيشاني، باستثناء مكانين - مستشفيات للأمراض العقلية في قريتي براغوني وساماشكي". مضيفا "سيتم الاستيلاء على جميع ممتلكاتهم وحساباتهم المصرفية وسيتم بيعها، وسيتم توجيه الأموال إلى صندوق تنمية جزر الكوريل. لكن بجدية، كما تعلم، لا يهمني أي عقوبات من أي بلد. إنني أخشى شيئًا واحدًا فقط .هو أن أفسد علاقتي مع الله! ".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن قديروف مدرج في القائمة السوداء للأشخاص الذين، وفقا للوزارة، متورط في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تعرضت زوجة قديروف وبناته للعقوبات. قبل ذلك، كان اسمه بالفعل على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

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