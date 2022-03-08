https://arabic.sputniknews.com/20220308/قديروف-يسخر-من-عقوبات-اليابان-ضده-1059617571.html
قديروف يسخر من عقوبات اليابان ضده
قديروف يسخر من عقوبات اليابان ضده
سخر رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، من العقوبات التي فرضتها اليابان عليه، وتساءل كيف خضع بلد له تقاليد عمرها قرون فجأة تحت أوروبا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:19+0000
2022-03-08T12:19+0000
2022-03-08T12:27+0000
روسيا
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ونشر قديروف منشورا على "تلغرام"، جاء فيه: "لقد فرضت اليابان عقوبات على المواطنين الروس، ومن بينهم أنا. لقد بدأت للتو أفهم السياسة الرخيصة للدول وأتباعها الأوروبيين، الذين، من أجل إظهار نشاط قوي، وفرض عقوبات وتجميد حساباتي المصرفية غير الموجودة . لكن اليابان؟ دولة ذات تقاليد عمرها قرون من الأخلاق والسلوك النبيل، بوشيدو، التي كانت دائما بعيدة عن العالم بأسره، سقطت فجأة تحت أوروبا".كما أعلن قديروف عن إجراءات انتقامية "يجب على القيادة اليابانية ألا تطأ قدمها التراب الشيشاني، باستثناء مكانين - مستشفيات للأمراض العقلية في قريتي براغوني وساماشكي". مضيفا "سيتم الاستيلاء على جميع ممتلكاتهم وحساباتهم المصرفية وسيتم بيعها، وسيتم توجيه الأموال إلى صندوق تنمية جزر الكوريل. لكن بجدية، كما تعلم، لا يهمني أي عقوبات من أي بلد. إنني أخشى شيئًا واحدًا فقط .هو أن أفسد علاقتي مع الله! ".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن قديروف مدرج في القائمة السوداء للأشخاص الذين، وفقا للوزارة، متورط في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تعرضت زوجة قديروف وبناته للعقوبات. قبل ذلك، كان اسمه بالفعل على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قديروف يسخر من عقوبات اليابان ضده
12:19 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 12:27 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
سخر رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، من العقوبات التي فرضتها اليابان عليه، وتساءل كيف خضع بلد له تقاليد عمرها قرون فجأة تحت أوروبا.
ونشر قديروف منشورا على "تلغرام"، جاء فيه: "لقد فرضت اليابان عقوبات على المواطنين
الروس، ومن بينهم أنا. لقد بدأت للتو أفهم السياسة الرخيصة للدول وأتباعها الأوروبيين، الذين، من أجل إظهار نشاط قوي، وفرض عقوبات وتجميد حساباتي المصرفية غير الموجودة . لكن اليابان؟ دولة ذات تقاليد عمرها قرون من الأخلاق والسلوك النبيل، بوشيدو، التي كانت دائما بعيدة عن العالم بأسره، سقطت فجأة تحت أوروبا".
وقال مازحا إنه بالإضافة إلى منعه من ممارسة الأنشطة المالية، فقد منع الآن من "مشاهدة الرسوم المتحركة والاستمتاع بأزهار الكرز". وأضاف قائلا: "سألتحق بصفوف النينجا وأقوم بذلك سرا. أوه، والنينجا الآن مستحيل".
كما أعلن قديروف عن إجراءات انتقامية "يجب على القيادة اليابانية ألا تطأ قدمها التراب الشيشاني، باستثناء مكانين - مستشفيات للأمراض العقلية في قريتي براغوني وساماشكي".
مضيفا "سيتم الاستيلاء على جميع ممتلكاتهم وحساباتهم المصرفية وسيتم بيعها، وسيتم توجيه الأموال إلى صندوق تنمية جزر الكوريل. لكن بجدية، كما تعلم، لا يهمني أي عقوبات من أي بلد. إنني أخشى شيئًا واحدًا فقط .هو أن أفسد علاقتي مع الله! ".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن قديروف مدرج في القائمة السوداء للأشخاص الذين، وفقا للوزارة، متورط في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تعرضت زوجة قديروف وبناته للعقوبات. قبل ذلك، كان اسمه بالفعل على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.