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https://arabic.sputniknews.com/20220308/قطاع-التكرير-الأسترالي-يتوقف-عن-شراء-النفط-الخام-الروسي-1059599700.html
قطاع التكرير الأسترالي يتوقف عن شراء النفط الخام الروسي
قطاع التكرير الأسترالي يتوقف عن شراء النفط الخام الروسي
أعلنت شركة التكرير الأسترالية "فيفا إنرجي" اليوم الثلاثاء، أنها ستتوقف عن شراء النفط الخام الروسي لتنضم إلى عدد متزايد من الشركات في قطع العلاقات التجارية مع... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T05:25+0000
2022-03-08T05:34+0000
سوق النفط
روسيا
اقتصاد
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وتلحق "فيفا إنرجي" بمجموعة من الشركات التي تقيد أو تؤجل أو تنسحب من الأنشطة التجارية في روسيا في أعقاب موجة من العقوبات المفروضة على موسكو بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.قال متحدث باسم "أمبول"، شركة التكرير الأخرى الوحيدة في أستراليا، إن الشركة لم تشتر النفط الخام أو المنتجات الروسية منذ بدء الصراع، حسب وكالة رويترز.وصرحت "فيفا إنرجي"، التي تعمل في أستراليا تحت العلامة التجارية "شل"، إن الأحداث في أوكرانيا "أفزعتها"، بينما أعلنت "أمبول" أنها تستنكر تصرفات روسيا وتؤيد العقوبات الدولية عليها.وذكرت الشركتان أنهما تستوردان الخام من العديد من البلدان المختلفة، وإنهما ستكونان قادرتين على الحفاظ على الإمدادات لأن سوق طاقة النقل الأسترالي لا يعتمد بشدة على الخام الروسي.وقالت أمبول "سلاسل توريد المنتجات في أستراليا تعمل عادة أيضا بدون أي منتجات نفطية روسية".ومع ذلك، أقرت أمبول بأن الأحداث في أوكرانيا والعقوبات الدولية الحالية تضغط على أسعار النفط العالمية وهذا يؤثر على أسعار وقود التجزئة الأسترالية.ودفعت التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين يفكرون في حظر واردات النفط الروسية أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 أمس الاثنين.
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سوق النفط, روسيا, اقتصاد

قطاع التكرير الأسترالي يتوقف عن شراء النفط الخام الروسي

05:25 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 05:34 GMT 08.03.2022)
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورشركة "تاتنفت" الروسية لإنتاج النفط
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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أعلنت شركة التكرير الأسترالية "فيفا إنرجي" اليوم الثلاثاء، أنها ستتوقف عن شراء النفط الخام الروسي لتنضم إلى عدد متزايد من الشركات في قطع العلاقات التجارية مع روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.
وتلحق "فيفا إنرجي" بمجموعة من الشركات التي تقيد أو تؤجل أو تنسحب من الأنشطة التجارية في روسيا في أعقاب موجة من العقوبات المفروضة على موسكو بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.
قال متحدث باسم "أمبول"، شركة التكرير الأخرى الوحيدة في أستراليا، إن الشركة لم تشتر النفط الخام أو المنتجات الروسية منذ بدء الصراع، حسب وكالة رويترز.
وصرحت "فيفا إنرجي"، التي تعمل في أستراليا تحت العلامة التجارية "شل"، إن الأحداث في أوكرانيا "أفزعتها"، بينما أعلنت "أمبول" أنها تستنكر تصرفات روسيا وتؤيد العقوبات الدولية عليها.

وذكرت الشركتان أنهما تستوردان الخام من العديد من البلدان المختلفة، وإنهما ستكونان قادرتين على الحفاظ على الإمدادات لأن سوق طاقة النقل الأسترالي لا يعتمد بشدة على الخام الروسي.
وقالت أمبول "سلاسل توريد المنتجات في أستراليا تعمل عادة أيضا بدون أي منتجات نفطية روسية".
ومع ذلك، أقرت أمبول بأن الأحداث في أوكرانيا والعقوبات الدولية الحالية تضغط على أسعار النفط العالمية وهذا يؤثر على أسعار وقود التجزئة الأسترالية.
ودفعت التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين يفكرون في حظر واردات النفط الروسية أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 أمس الاثنين.
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