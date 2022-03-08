https://arabic.sputniknews.com/20220308/كل-ما-تريد-معرفته-عن-تجارة-القمح-العالمية-أكبر-المصدرين-والمستوردين-وأهم-المنتجين-1059643510.html

كل ما تريد معرفته عن تجارة القمح العالمية... أكبر المصدرين والمستوردين وأهم المنتجين

كل ما تريد معرفته عن تجارة القمح العالمية... أكبر المصدرين والمستوردين وأهم المنتجين

سجلت أسعار القمح العالمية في الأيام القليلة الماضية أعلى مستوياتها على الإطلاق، تماما مثل الكثير من السلع الأساسية التي تتعرض للضغوط التضخمية الواسعة بما في... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T20:22+0000

2022-03-08T20:22+0000

2022-03-08T20:22+0000

اقتصاد

أخبار مصر الآن

مصر

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الاتحاد الأوروبي

الصين

الجزائر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049219508_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_29e1945581bca66d83ea3c63ec59badf.jpg

نظرا لحقيقة أن روسيا وأوكرانيا معا تشكلان أقل قليلا من ثلث إمدادات العالم من القمح، اندفعت أسعار العقود الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو، والتي تعد مقياسا دوليا، إلى 13.40 دولار للبوشل، وبلغت الأسعار في بورصة باريس 406 يورو للطن، وكلاهما مستوى قياسي.وفي الوقت الذي يعمل فيه الغرب على إطالة أمد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يخشى كثيرون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل إمدادات العالم من السلعة الاستراتيجية، خاصة في ظل الهجمة الغربية المكثفة على روسيا باستخدام سلاح العقوبات.ارتفاع الأسعار أثار بدوره قلقا من تفاقم الضغوط التضخمية التي زادت بالفعل مع بدء العالم في تجاوز الوباء، ومع ذلك، فإن تعرض الدول لهذه الضغوط قد يكون متفاوتا بالنظر إلى مكانتها في خريطة الإمدادات، وفيما يلي نستعرض أبرز معالم هذه الخريطة.أكبر منتجي القمح عالميا (موسم 20- 21)أنتجت بلدان الاتحاد الأوروبي "مجتمعة" نحو 127 مليون طن متري في موسم عام 2020- 2021، وفقا لبيانات موقع "ستاتيستا" الإحصائي. جميع الأرقام تقريبية.ويختلف الترتيب عند النظر إلى أكبر الدول المصدرة مع الأخذ في الاعتبار أن بعض البلدان تستهلك الكثير – أو كل – من إنتاجها المحلي.وفيما يلي نظرة على البيانات المتاحة من خلال موقع "وورلد توب إكسبورتس" المهتم بأخبار الصادرات العالمية، وفقا لحصة كل بلاد من إجمالي الصادرات وقيمتها الدولارية.أكبر الدول المصدرة للقمحتوفر أكبر خمس دول مصدرة للقمح (روسيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا) أكثر من ثلاثة أخماس (63.8% تقريبا) من إجمالي القيمة الإجمالية من صادرات القمح.وفيما يلي نظرة على أكبر مستوردي القمح ومشتقاته حول العالم وفقا لبيانات موسم 2020- 2021، والذين ربما يتعرضون للضغوط أكثر من غيرهم نتيجة ارتفاع الأسعار أو تعطل الإمدادات.أكبر الدول المستوردة للقمحعلى المستوى الجماعي، يعد الاتحاد الأوروبي أيضا بين أكبر المستوردين، حيث اشترى من الخارج 5.4 مليون طن متري في موسم 2020- 2021. جميع الأرقام تقريبية في الإحصاء الأخير.يقول موقع "ستاتيستا" إن مصر باعتبارها أكبر مستوردي القمح في جميع أنحاء العالم، يمكنها ممارسة سلطة كبيرة على سوق الاستيراد/ التصدير لهذه السلعة الاستراتيجية.لذلك، تتابع وسائل الإعلام عن كثب نشاط مصر في هذا المجال، لكن على أي حال تأمل الدولة في تقليل اعتمادها على واردات القمح في السنوات المقبلة. تنشط الحكومة المصرية جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص في استيراد وإنتاج القمح.تتوقع القاهرة انخفاض واردات الحكومة من 5.5 مليون طن في عام 2021 إلى 5.3 مليون هذا العام، بدعم من نمو الإنتاج المحلي، وتسعى مصر إلى شراء 4 ملايين طن من السوق المحلي بزيادة 11% عن العام الماضي الذي اشترت فيه 3.6 مليون طن.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/وزير-التموين-المصري-الوضع-مستقر-بالنسبة-للقمح-ولا-حاجة-إلى-شحنات-إضافية-1059623758.html

https://arabic.sputniknews.com/20220308/تقرير-الصين-تدرس-زيادة-استثماراتها-في-شركات-الطاقة-والسلع-الروسية-1059626748.html

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, أخبار مصر الآن, مصر, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الصين, الجزائر