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كوريا الجنوبية تحتجز قارب صيد شمالي انتهك الحدود البحرية بين البلدين
كوريا الجنوبية تحتجز قارب صيد شمالي انتهك الحدود البحرية بين البلدين
احتجزت كوريا الجنوبية قاربا يتبع كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T09:08+0000
2022-03-08T09:08+0000
كوريا الشمالية
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وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن قارب الصيد الكوري الشمالي، انتهك الحدود البحرية بين البلدين. أطلقت قوات الجيش الجنوبي، النيران، لهدف إبعاد زورق كوري شمالي، حاول التدخل. وانتهك قارب الصيد الحدود الجنوبية البحرية، قرب الساحل الغربي لشبه الجزيرة، وتم سحبه إلى جزيرة بينجنيونجدو حيث يجري التحقيق في الأمر.وبين الكوريتين هدنة منذ الحرب الكورية التي دارات بين عامي 1950 و1953، وحتى الآن هما في حالة حرب رسميا.
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كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تحتجز قارب صيد شمالي انتهك الحدود البحرية بين البلدين

09:08 GMT 08.03.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon, Poolالحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon, Pool
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احتجزت كوريا الجنوبية قاربا يتبع كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء.
وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن قارب الصيد الكوري الشمالي، انتهك الحدود البحرية بين البلدين.
أطلقت قوات الجيش الجنوبي، النيران، لهدف إبعاد زورق كوري شمالي، حاول التدخل.
وانتهك قارب الصيد الحدود الجنوبية البحرية، قرب الساحل الغربي لشبه الجزيرة، وتم سحبه إلى جزيرة بينجنيونجدو حيث يجري التحقيق في الأمر.
وبين الكوريتين هدنة منذ الحرب الكورية التي دارات بين عامي 1950 و1953، وحتى الآن هما في حالة حرب رسميا.
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